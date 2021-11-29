СК устанавливает обстоятельства гибели беженца на белорусско-литовской границе

В СК напомнили, что 28 ноября «пограничным нарядом в лесном массиве вблизи д. Иваче Щучинского района в 20 метрах от Государственной границы Республики Беларусь с Литовской Республикой обнаружено тело беженца без признаков жизни, с телесными повреждениями, свидетельствующими о применении насилия».
Как уточнили в Следственном комитете, на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. «Следователем с участием специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, в том числе следы волочения с сопредельной территории. С места происшествия изъяты предметы одежды и быта, среди которых продукты с литовской маркировкой, что свидетельствует о его нахождении накануне на территории сопредельного государства. Каких-либо документов, удостоверяющих личность мужчины, не обнаружено», – добавили в пресс-службе.
Для определения конкретной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются управлением Следственного комитета по Гродненской области в рамках проводимой проверки.
На белорусско-литовской границе обнаружен еще один труп беженца