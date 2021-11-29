СК устанавливает обстоятельства гибели беженца на белорусско-литовской границе

В СК напомнили, что 28 ноябряКак уточнили в Следственном комитете, на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.– добавили в пресс-службе.Для определения конкретной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются управлением Следственного комитета по Гродненской области в рамках проводимой проверки.