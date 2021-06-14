Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета, отвечая на вопросы журналистов о финансировании телеграм-каналов, отметил:
– В рамках расследования уголовного дела мы будем проверять все обстоятельства. В том числе финансирование телеграм-каналов. Работу будем делать полно и всестороннее. Запросы мы направляем во многие государства. Другой вопрос, будут ли нам на эти запросы ответы.
Фото: БЕЛТА
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СК: мы будем проверять, кто финансирует телеграм-каналы
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