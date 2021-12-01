Сивец: в Конституцию будут внесены изменения, позволяющие эффективно справляться с различными вызовами

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Он подчеркнул, что новый проект Конституции следует воспринимать как Основной Закон, принятый 15 марта 1994 года, но только с изменениями и дополнениями.– отметил он.По словам сенатора, одна из целей конституционной реформы – защитить то, что уже построено в части нашей государственности, суверенитета и независимости. Развить существующие положения.– заключил он.