Сивец: в Конституцию будут внесены изменения, позволяющие эффективно справляться с различными вызовами

О том, какие цели перед собой ставила Конституционная комиссия во время работы над Основным Законом, рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Сивец в эфире программы "Объективно" на "ОНТ".
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Он подчеркнул, что новый проект Конституции следует воспринимать как Основной Закон, принятый 15 марта 1994 года, но только с изменениями и дополнениями.
– Эти изменения соответствуют нынешнему этапу нашего общественного и государственного строительства. И конечно, ориентированы на перспективу. Мы должны внести в действующую Конституцию такие новации, которые нам позволят оперативно и эффективно решать те вызовы, которые будут стоять перед нашим государством, – отметил он.
По словам сенатора, одна из целей конституционной реформы – защитить то, что уже построено в части нашей государственности, суверенитета и независимости. Развить существующие положения.
– В частности, это социальная ориентированность нашего государства, его правовой характер. Эти посылы исходят из универсальных международных правовых актов. Кардинально ничего не поменяется, мы наполняем Основной Закон страны в содержательном плане и придаем новый импульс развитию основных институтов государства, а в определенной мере даже расширяем их границы. Плюс ко всему мы держим в голове весь спектр современных угроз и вызовов. Это должно побудить нас формализовать некоторые вещи в части обеспечения и сохранения независимости, прав и свобод граждан, – заключил он.