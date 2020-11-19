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Сивец провел личный прием граждан

Судьба одного из минских долгостроев, вопрос получения льготных лекарств, земельные споры и предложения по усовершенствованию государственных институтов стали темами сегодняшнего личного приема граждан, индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, проведенного председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству Сергеем Сивцом.


С обращением по вопросу нарушения застройщиком – ООО «Архитектурная мастерская «Апрель» – сроков возведения многоквартирного жилого дома № 10 по столичной улице Быховской к сенатору пришли две собственницы недостроенных квартир. Этот двухсекционный дом близ недавно открытой станции метро «Ковальская Слобода» начал возводиться в июне 2015 года, к лету 2018-го его строительство планировалось завершить. Однако дом не достроен и сегодня, хотя все 170 семей, купивших в нем жилье, квартиры свои оплатили. Причина затягивания сроков – серьезные материальные затруднения у заказчика. Тем не менее, заслушав пояснения представителей столичной прокуратуры, Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома и Регионального общества защиты потребителей, Сергей Сивец подчеркнул:

– Застройщик либо его наследники должны свои обязательства исполнять. Берем этот вопрос на контроль, направим соответствующие обращения в Мингорисполком и Генеральную прокуратуру  – относительно алгоритма действий жильцов и застройщика для введения дома в эксплуатацию в ближайшее время.

Было сегодня также обращение к сенатору в связи с несогласием гражданина с решением суда по гражданскому делу о земельном участке в интересах матери. Еще одна посетительница пожаловалась на проблемы с водостоком в ее доме и просила рассмотреть вопрос о законности лишения ее права на получение льготных лекарств.

Также на приеме у председателя Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству побывал неравнодушный гражданин, подготовивший целый свод предложений по совершенствованию белорусского законодательства и государственного устройства. Тем более что действующая Конституция открывает для этого широкие возможности, а потенциал Основного Закона еще в полной мере далеко не использован. Сергей Сивец поблагодарил его за неравнодушие к судьбе страны и заверил, что все предложения будут переданы в организационный комитет по подготовке 6-го Всебелорусского народного собрания.

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В субботу, 21 ноября, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 по телефону (017) 328-53-24.

Фото: БЕЛТА
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