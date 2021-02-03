Сосудистое разрастание в виде красной родинки может свидетельствовать о проблемах с печенью, утверждает дерматолог Олеся Маркелова. Об этом пишет РИА Новости.
«Самая первая причина (появления красных родинок. – Прим. ред.), на которую нужно обратить внимание, это, безусловно, нарушение со стороны печени. <…> Если она начинает страдать, страдает она из-за разных факторов. Самый часто встречаемый – это застой желчи», – отметила Маркелова.
Дерматолог добавила, что у появления красных родинок могут быть и другие причины. Например, сопутствующая вирусная инфекция, прием антидепрессантов или гормональных препаратов.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1367
Симптомом каких проблем со здоровьем могут быть красные родинки? Отвечает дерматолог
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter