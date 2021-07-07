Швед напомнил европейским прокурорам о зверствах в Беларуси коллаборантов из Латвии, Литвы и Украины

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На конференции, проводимой Генпрокуратурой России совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров, Андрей Швед выступил с докладом"Актуальные вопросы защиты прав личности и общества в связи с расследованием геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны"., – сказал он– продолжил Генпрокурор.Андрей Швед сообщил, что в материалах расследуемого уголовного дела о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны имеется информация о том, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и других стран проживает достаточное количество еще живых палачей.– отметил Генпрокурор.По словам Генпрокурора, в рамках международного сотрудничества направлены поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию, Израиль и другие страны. При получении информации о причастности конкретных лиц к совершению актов геноцида мирного населения Беларуси будут приниматься меры, предусмотренные международными договорами о сотрудничестве по уголовным делам по их привлечению к установленной, в том числе и международными актами, ответственности.– подчеркнул Андрей Швед.