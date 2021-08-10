Шпаковский: очень наивно заблуждаться относительно некой независимой журналистики на Западе

Главной темой сегодняшнего эфира стал «Большой разговор с Президентом» – встреча Главы государства с почти тремя сотнями представителей общественности, экспертного и медийного сообщества из 12 стран, включая Беларусь. Обстоятельный разговор о самом важном для государства и народа длился более восьми часов. Почитать главные тезисы Александра Лукашенко за вчера можно здесь.
В эфире «Будней» Александр Шпаковский затронул тему работы журналистов на встрече:
– Как участник этого мероприятия, могу сказать, что вопросы никто не модерировал. Это можно было понять хотя бы по диалогу Президента с украинским журналистом Максимом Назаровым: было видно, что вопросы возникают по ходу. Некоторые из них, скажем так, с перчинкой, на грани фола. Глава государства адекватно это воспринял, шутил в ответ. Точно так же строилась и работа по другим вопросам. Единственное, может быть, кто-то остался обижен тем, что его не заметила пресс-секретарь, хотя слово старались дать всем. Нужно четко понимать, что все триста человек, к сожалению, выступить не могут. Тем более, что некоторые люди использовали отведенное им время не только для вопроса, но и для того, чтобы высказать свою точку зрения, выразить признательность или же наоборот.
Продолжая мысль, политолог остановился на том, какие вопросы задавали представители западных СМИ, и объяснил, почему те были в одной повестке:
– Возьмем западные телеканалы, которые там присутствовали. Они все задавали один и тот же вопрос. Для чего? Они отрабатывали один и тот же номер, чтобы потом по всем мировым ресурсам прошла тема неких пыток, насилия, якобы нелегитимности существующей белорусской власти. Потому что идет информационная кампания сопровождения решений, принятых рядом западных стран вчера. Напомню, что против нас расширили санкции. То есть та стратегия, которая реализуется коллективным Западом по экономическому удушению Беларуси с целью провоцирования здесь политической нестабильности и последующей смены власти, продолжает реализовываться. Успешность этой стратегии, к счастью для нас, под вопросом. Но вместе с тем есть принятые политические решения, и есть информационная кампания-сопровождение этих решений. И очень наивно заблуждаться относительно некой независимой журналистики на Западе.
Александр Шпаковский напомнил еще об одном эпизоде во время «Большого разговора с Президентом»:
– Ксения Лебедева из Белтелерадиокомпании предлагала журналисту Би-би-си ознакомить ее и с непосредственными материалами, которые имеются в нашем распоряжении в отношении так называемых мирных протестов. И логично было бы, наверное, пригласить эту даму и других ее коллег в Белорусский союз журналистов. Там мы могли бы показать подготовленный нами доклад, содержащий информацию о более чем 400 фактах угроз физической расправы, порчи личного имущества, нападений – то есть нанесения вреда в отношении работников государственных СМИ, чем так спекулировали все эти сторонники «демократических» перемен.
К слову, во время мероприятия белорусские и российские журналисты дали отпор представителю Би-би-си. О том, как это было, читайте по ссылке.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Шпаковский: нейтралитет не соответствует сложившейся политической реальности и прогнозам развития нашей страны