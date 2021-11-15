Шпаковский: наша задача – не допустить в лагере беженцев гуманитарной катастрофы, сберечь жизни людей

Об этом политический аналитик Александр Шпаковский заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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– Наша задача – не допустить в лагере беженцев на границе гуманитарной катастрофы, сберечь жизни людей, – отметил гость программы и добавил, что пока единственные, кто помогает беженцам, – это белорусские общественные объединения и Правительство. «Наша страна реально помогает этим людям. Не стоит задача кого-то обыграть в этой игре», – подчеркнул он.
Аналитик указал: «Суть очень проста: незначительная, как полагали на Западе, Беларусь, которую они будут душить экономическими санкциями, над которой будут издеваться и рассказывать, как выборы проводить… Вот эта маленькая Беларусь оказалась значимым фактором в общеевропейской системе безопасности. Это то, что мы говорили [странам Запада] на протяжении многих лет. Мы постоянно говорили о приграничном сотрудничестве, о том, что стоим на пути наркотрафика, нелегальной миграции в Европу. И вроде бы до какого-то момента [со стороны Запада] было понимание этого. Потом, наверное, в силу деградации управленческой элиты в ЕС или чрезмерного внимания к мнению таких стран, как Литва, которые претендуют на экспертизу по Беларуси и региону в целом, это понимание ушло. Они разрушили механизм сотрудничества в области пограничной безопасности, и по нашему маршруту прошли беженцы».
– Какова наша задача в этой ситуации? Не допустить нарушения прав людей, которые идут через нашу страну в Евросоюз. Мы с этой задачей справляемся. Но сдерживать этот поток… Мы что, за свои деньги должны беженцев в Ирак отправлять? Условно говоря, забирать деньги у наших пенсионеров, нанимать воздушные суда и отправлять беженцев в Ирак в условиях воздушной блокады со стороны Запада? Это абсурд! – заявил Александр Шпаковский.
Он резюмировал: «Мы не играем в игру win-win, мы никого не хотим победить. Но практика складывается так. Примут [на Западе] этих людей – победа Александра Лукашенко. Не примут – весь мир увидит, как говорится, кровавый оскал капитализма, подрыв европейских ценностей, и это снова победа Лукашенко. Прямые контакты с белорусским руководством – опять победа Лукашенко».
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.