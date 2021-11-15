Шпаковский: наша задача – не допустить в лагере беженцев гуманитарной катастрофы, сберечь жизни людей

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отметил гость программы и добавил, что пока единственные, кто помогает беженцам, – это белорусские общественные объединения и Правительство.подчеркнул он.Аналитик указал:– заявил Александр Шпаковский.Он резюмировал:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.