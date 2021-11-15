Шпаковский: кризис на границе может быть попыткой властей Польши отвлечь внимание народа от внутренних проблем

– На границе происходят странные вещи, которые наводят на мысль о том, что вся эта катавасия связана не столько с беженцами, сколько с другими аспектами политики Европейского союза, в частности внутрипольской политики, – подчеркнул Александр Шпаковский.
Он напомнил об итальянской истории с беженцами:
– К примеру, приведу юридический прецедент: сейчас в Италии судят бывшего главу министерства внутренних дел Маттео Сальвини. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, знаете за что? За то, что он пытался противодействовать высадке беженцев на итальянский остров Лампедуза. Там была такая ситуация, что одна из многочисленных правозащитных организаций, каких мы почему-то не видим в лагере беженцев на белорусско-польской границе, арендовала морское судно и с его помощью в прямом смысле выловила несколько сотен беженцев, которые пытались пробраться в Италию по морскому пути на лодочках через Средиземное море. Организация попыталась высадить их на остров Лампедуза, но здесь в дело вмешался Сальвини и сказал, что это произойдет только через его труп. Несколько недель беженцы не могли высадиться в Италии, а потом общественность, прокуратура, парламент – все на Сальвини надавили. В итоге глава МВД отошел в сторону, этих людей высадили, оказали им помощь, начали рассматривать их документы на убежище и так далее. В отношении Сальвини впоследствии было возбуждено уголовное дело за издевательство над людьми.
Гость программы добавил: «С начала этого года, по данным итальянского министерства иностранных дел, в страну прибыли 54 тысячи беженцев по морскому пути. Десятки тысяч прибыли по так называемому Балканскому коридору. В чем же там проблема на белорусско-польской границе? Почему эти несколько тысяч человек [беженцев] стали камнем преткновения, из-за которого чуть ли не начинается третья мировая война?»
Эксперт напомнил, что «в Польше у границы сосредоточена 20-тысячная военная группировка, латыши проводят какие-то учения, о которых никого не оповещают, уже четвертую статью устава НАТО собираются задействовать (суть ее в том, что, условно говоря, родина в опасности)». «Я задаюсь вопросом, связано ли это с Беларусью, насколько связано, при чем здесь внутриполитические аспекты», – отметил он.
Аналитик рассмотрел кризис на границе Беларуси с Польшей в более глобальном контексте международных отношений:
– Что происходит в международных отношениях на сегодняшний день? США и Великобритания всячески пытаются убедить своих союзников в том, что Россия готовит нападение на Украину. На этом фоне возникает белорусско-польский кризис на границе, связанный с беженцами, под марку которого Варшава непосредственно к нашим рубежам подводит войска и сосредотачивает фактически наступательную военную группировку. Это ведь нарушение международных договоров! Нельзя у границы разворачивать такие крупные военные подразделения. Еще один документ, который нарушается, – Женевская конвенция о правах беженцев.
В Польше совсем недавно, как напомнил Александр Шпаковский, проходили массовые манифестации против правительства Матеуша Моравецкого. «Значительная часть польского общества не поддерживает правоконсервативный курс президента Анджея Дуды. К этому конфликту Дуды с его обществом добавляется конфликт Польши с Еврокомиссией, которая выступает против ряда польских законов», – указал аналитик.
Проанализировав все вышеупомянутые факты, собеседник вывел два возможных сценария использования кризиса на границе Западом: «Не является ли кризис на границе попыткой отвлечь внимание поляков от своих внутренних проблем? И не используется ли он в более глобальном замысле, который предполагает развязывание конфликта в нашем регионе?» – подчеркнул он.
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Шпаковский: наша задача – не допустить в лагере беженцев гуманитарной катастрофы, сберечь жизни людей
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