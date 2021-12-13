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  2. Шевцов: в ТЛЦ остаются менее 800 беженцев, более четверти из них – дети

Шевцов: в ТЛЦ остаются менее 800 беженцев, более четверти из них – дети

По словам генерального секретаря Белорусского Общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, в ТЛЦ, в котором расположился кризисный лагерь, сегодня находятся 210 детей. Пять женщин – в Гродненском областном клиническом перинатальном центре, три из них уже стали мамами. Еще две пока в ожидании пополнения в семье. 


– Мы и рожениц, и их малышей обеспечиваем одеждой, средствами гигиены и всем необходимым. Мы вместе с медиками держим эту ситуацию на контроле.


Дмитрий Шевцов проинформировал, что в лагере сохраняется тенденция к снижению количества людей, обращающихся к врачам, в том числе и с жалобами на простудные заболевания. Не исключено, что это напрямую связано с уменьшением количества временных жителей ТЛЦ.

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Фото: Алексей БИБИКОВ
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