Шевцов: в ТЛЦ остаются менее 800 беженцев, более четверти из них – дети

Дмитрий Шевцов проинформировал, что в лагере сохраняется тенденция к снижению количества людей, обращающихся к врачам, в том числе и с жалобами на простудные заболевания. Не исключено, что это напрямую связано с уменьшением количества временных жителей ТЛЦ.