Шевцов: есть глубокое различие между периферией вроде Польши и реальным ЕС

Отвечая на вопрос ведущего Вадима Шепета, заработают ли европейские ценности в отношении беженцев, гость студии отметил, что прямого ответа на этот вопрос нет, так как Европа очень многообразна:Кроме того, политолог подчеркнул, что Беларусь имеет право выстраивать отношения со старой Европой напрямую:Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.