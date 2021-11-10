Шевцов: есть глубокое различие между периферией вроде Польши и реальным ЕС

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.
Отвечая на вопрос ведущего Вадима Шепета, заработают ли европейские ценности в отношении беженцев, гость студии отметил, что прямого ответа на этот вопрос нет, так как Европа очень многообразна:
– Европа огромна, в Европейском союзе живут примерно 550 миллионов человек. Когда я оказался в Брюсселе, в какой-то момент осознал всю изощренность их политической системы, идеологии, осознал, что такое управлять вот таким многообразием культур с огромной историей и материальным могуществом. Старая Европа – это та культура, которая осознает ответственность, так как за ними могущество и память о том, как они управляли планетой через колониализм, за ними раскаяние за то, что произошло при Гитлере. Эта культура чувствует свою ответственность и противостоит условным Польше, Венгрии. Страны Восточной Европы – это те, кто присоединились к государствам, провозгласившим и начавшим реализовывать европейский гуманистический проект. И присоединились те, кто отставали, не осознают до конца ответственность, лежащую на Европе, и те, которые хитрят. Надо понимать большую разницу между Парижем и Варшавой.
Кроме того, политолог подчеркнул, что Беларусь имеет право выстраивать отношения со старой Европой напрямую:
– Стран, присоединившихся к ЕС, много. В конце 1990-х годов Восточная и Южная Европа находились или в состоянии горячей войны, как Балканы, или холодной. Евросоюз взял на свою шею эти регионы и стал удерживать их от сползания к большой войне. Удержал, заставил Польшу, Венгрию сдержать свою ксенофобию, все то, что нам не нравится. Их заставили сдержать, но сущность осталась. Поэтому внутри Европы есть глубокое различие между периферией вроде Польши и реальным ЕС, реальной европейской сущностью. Я думаю, что нам принадлежит культура, которая имеет право и возможности выходить на Европу напрямую, минуя периферийную прослойку. Нам надо с ними общаться. А прослойка есть прослойка.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.