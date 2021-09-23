Шевцов: эгоизм развитых стран оборачивается потоками беженцев

В сегодняшнем выпуске программы обсуждалась проблема миграционного кризиса в глобальном аспекте.сказал Юрий Шевцов.Эксперт поделился мыслями о том, каким образом предотвратить обострение подобных ситуаций и, соответственно, сократить потоки беженцев в мире:Политолог добавил:Юрий Шевцов привел пример:Политолог напомнил, что, по данным ООН, сегодня в мире насчитывается около 80 млн беженцев.– отметил гость «Будней».Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.