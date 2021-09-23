Шевцов: эгоизм развитых стран оборачивается потоками беженцев

Такую мысль директор Центра по проблемам европейской интеграции политолог Юрий Шевцов высказал в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В сегодняшнем выпуске программы обсуждалась проблема миграционного кризиса в глобальном аспекте.
– Источником проблемы беженцев является разница в уровнях развития между третьим миром и развитыми странами. В нашей ситуации – между старой Европой (Германией, Францией, Великобританией и т.д.) и странами, где идут боевые действия. Разница в уровнях развития настолько велика, что она не может быть преодолена в какой-то обозримый период. Значит, все время будет угроза исхода людей из зон боевых действий туда, где легче жить, – сказал Юрий Шевцов.
Эксперт поделился мыслями о том, каким образом предотвратить обострение подобных ситуаций и, соответственно, сократить потоки беженцев в мире:
– Радикального решения нет, но есть способы уменьшить степень этого противостояния. Прежде всего – прекратить войны того типа, которые за последние 15–20 лет развернули США и их союзники в третьем мире. У них это называется «вбомбить страну в каменный век». То, что сделали с Ираком, Афганистаном, Ливией... Уничтожались энергетическая, транспортная инфраструктура, разного рода объекты. И страна оставалась, в общем-то, без ничего. А когда страна без ничего, она впадает в хаос, начинается бандитизм, происходит гуманитарная катастрофа, растет число радикалов и исход людей из этой страны.
Политолог добавил:
– В то же время нельзя уменьшать внимание к проблемам третьего мира. Если это сделать, преступные и радикальные элементы [в отдельных странах] устроят между собой такие войны, что нам мало не покажется.
Юрий Шевцов привел пример:
– Около 20 лет в Африке шла так называемая панафриканская война. Она началась с резни хуту и тутси в Руанде в 1990-х и вовлекла большую часть стран Черной Африки. В этой войне погибли миллионы людей, часть стран была вбита в каменный век. Это тоже порождает потоки беженцев. Войну надо было останавливать в зародыше, но по какой-то причине это не было сделано. То есть [в подобных случаях] эгоизм развитых стран оборачивается потоками беженцев.
Политолог напомнил, что, по данным ООН, сегодня в мире насчитывается около 80 млн беженцев.
–Их количество в скором времени в связи с глобальным потеплением должно вырасти за счет "экологических" беженцев и связанных с ними еще более чем на 200 млн. Это катастрофическая цифра, – отметил гость «Будней».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.