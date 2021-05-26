Таким мнением кандидат философских наук, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Взаимоотношения Беларуси и России – это деликатный вопрос, – сказал эксперт и продолжил: – Многие спорные моменты [пока что] не решены. Но мы в этом направлении продвинулись.
В этом контексте Николай Щёкин напомнил: в скором времени состоится встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Белорусский лидер, говоря о повестке предстоящей встречи, уточнил, что в основном главы государств будут обсуждать экономику.
– Посмотрите, какой курс [выстроил] Александр Лукашенко – на эффективную экономику, – обратил внимание Николай Щёкин. – Если мы начинаем в экономической сфере не проигрывать, а наоборот, наращивать [показатели], то и ситуация внутри страны будет более предсказуемой и стабильной, риски сразу уменьшатся.
Спикер добавил: «В этом контексте Россия для нас – это то пространство, благодаря которому мы можем развиваться. Но это не значит, что мы нахлебники. Ведь экономическая сфера очень сложная. Конкуренция – это хорошо. Но понятно, что Беларусь – небольшая страна, которая не во всех сферах экономики эту конкуренцию выдержит. Мы готовы работать [с Россией]. Но, как говорил Президент, на паритетных основаниях».
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в эфире программы становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
Опубликовано:
696
Щёкин о взаимоотношениях Беларуси и России: это деликатный вопрос
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter