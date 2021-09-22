Щёкин: европейцы интересуются белорусским социальным брендом

Такое мнение заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щёкин выразил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет отметил, что отношение к гражданам в Беларуси – это узнаваемый социальный бренд нашей страны. Он поинтересовался у эксперта, могут ли этим брендом заинтересоваться европейцы.
– Европейцы интересуются нашим социальным брендом, – ответил Николай Щёкин. – Все-таки стабильность в экономике, социальные гарантии… У нас в Конституции прописано социально ориентированное государство. Оно всех интересует, кроме [западных] политических элит. Им надменность, наверное, и хамское отношение к нам не позволяют перенимать опыт.
К слову, вчера на совещании Президента Беларуси с руководством Совета Министров Александр Лукашенко отметил: «Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных – это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка». Осенью 2020-го министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказывала, что за последние 10 лет количество многодетных семей в Беларуси увеличилось практически в два раза.
– Руководство нашей страны отлично понимает: если любые экономические и бытовые вопросы не будут решаться на месте, они потом трансформируются в политические. Поэтому эти вопросы надо решать, что и делается, – обратил внимание Николай Щёкин. – Не думаю, что у кого-то сейчас повернется язык говорить, мол, Президент не выполнил свои обещания. На выборах 2020-го у Главы государства была программа, и сейчас он ее выполняет – пункт за пунктом. Один из них – социальная ориентированность нашего государства.
Подробности о том, что обсуждали на вчерашнем совещании Президента с руководством Совета Министров, можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.