Рынейская: в учреждениях образования подходят к новым формам работы в вопросах формирования духовно-нравственной культуры личности

В белорусских школах введен факультатив по основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. В чем особенность таких занятий, рассказала в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого и седьмого созывов, зампред Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ирина Рынейская.
Она подчеркнула, что уже есть соответствующий учебник для 5–6-х классов. Занятия рассчитаны на ребят этой возрастной категории.
– В системе общего среднего образования и ранее существовал факультатив по основам православной культуры. В действующей редакции Кодекса об образовании одной из важнейших целей и задач в воспитании является именно формирование духовно-нравственной культуры личности человека. Это поле деятельности было в учреждениях образования всегда, но сейчас мы подходим к новым формам осуществления такой работы. Одна из них – это введение факультативного курса. Подчеркну, что это необязательный предмет. Это курс, который выбирают ученик и родители вместе, – рассказала она.
Специалист добавила, что курс преподают учителя истории, русского или белорусского языка, географии. По ее словам, здесь важны личность учителя, его внутренняя убежденность и понимание того, что он должен доносить ребятам.
– 5–6-й классы – это очень благоприятный возраст для такого обучения, в это время ребенок, можно сказать, переходит из начальной школы в старшую, – отметила она.
Ирина Рынейская акцентировала внимание на том, что факультатив – это не уроки православия, нет фокуса только на православную культуру.
– Мы говорим о христианских ценностях в целом на основании традиций нашего белорусского народа. Родители должны понимать, что это факультатив по выбору ребенка, семьи, законного представителя, – добавила она.
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