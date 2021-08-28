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Сентябрьский гороскоп для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Львы, решение финансовых вопросов потребует немало сил и времени. Будьте аккуратны. Девы, самое время заявить о себе, возможно, выбрав новое направление для развития. Весы, первую половину месяца лучше провести в уединении. Скорпионы, в трудную минуту можете смело рассчитывать на помощь друзей и единомышленников. Смотрите на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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