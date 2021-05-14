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Сенатор Лискович провел личный прием граждан в администрации Советского района столицы

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович сегодня провел личный прием граждан в администрации Советского района столицы. Люди обращались к сенатору по поводу трудоустройства, изменения группы инвалидности, социального обслуживания и других вопросов.


Минчанка Лия Витальевна рассказала, что в 2004 году она подготовила книгу к 50-летию Белорусского государственного аграрного технического университета. По ее словам, многие люди использовали этот материал для своих статей, но не указывали ссылку на источник. Женщина обращалась в суд, однако исковые требования не были удовлетворены. И все же Лия Витальевна считает, что ее авторские права нарушены. Сенатор пообещал детально изучить документы и при необходимости помочь заявительнице обратиться в органы надзора.


Сергей Андреевич из Жодино сообщил, что перенес операцию из-за онкологического заболевания и сейчас имеет третью группу инвалидности. Но, учитывая свое состояние, мужчина хотел бы изменить ее на вторую. Виктор Лискович сказал, что направит данное обращение в Министерство здравоохранения для рассмотрения, возможного медицинского обследования гражданина, и по результатам будет принято решение. 


Александр Владимирович и Светлана Владимировна проживают в частном секторе в Советском районе столицы. Они рассказали, что по соседству с ними построен жилой дом, однако там никто не проживает, а собственник сдает отдельные помещения под оказание частных образовательных услуг. Парламентарий поручил оперативно разобраться в ситуации. 


Общаясь с журналистами, Виктор Лискович сообщил, что только Постоянной комиссией Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию в 2020 году рассмотрено около 600 письменных обращений граждан, за первый квартал 2021 года – около 300:

– Как видим, в этом году интенсивность работы не спадает, только увеличивается. Но мы этому рады. Значит, люди нам верят, и мы работаем в правильном направлении. Все обращения находятся на контроле, при возможности помочь заявителю делается все, чтобы в законодательном порядке удовлетворить просьбу или решить проблему. Еженедельно сенаторами ведутся приемы граждан, прямые телефонные линии, встречи с населением как по месту их жительства (по регионам), так и при посещении трудовых коллективов, молодежных аудиторий. Более того, свои вопросы гражданин может задать в электронной форме через сайт Совета Республики. При любой форме обращения человек получит ответ.


Парламентарий отметил, что люди обращаются как по частным вопросам, так и по тем, которые волнуют целые группы населения:

– Если мы видим, что есть повторяющиеся обращения или они носят масштабный характер, то такие вопросы аккумулируются и потом рассматриваются при принятии изменений в законодательные акты.


Алина ДАНИЛОВИЧ
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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