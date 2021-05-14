Сенатор Лискович провел личный прием граждан в администрации Советского района столицы

рассказала, что в 2004 году она подготовила книгу к 50-летию Белорусского государственного аграрного технического университета. По ее словам, многие люди использовали этот материал для своих статей, но не указывали ссылку на источник. Женщина обращалась в суд, однако исковые требования не были удовлетворены. И все же Лия Витальевна считает, что ее авторские права нарушены. Сенатор пообещал детально изучить документы и при необходимости помочь заявительнице обратиться в органы надзора.сообщил, что перенес операцию из-за онкологического заболевания и сейчас имеет третью группу инвалидности. Но, учитывая свое состояние, мужчина хотел бы изменить ее на вторую. Виктор Лискович сказал, что направит данное обращение в Министерство здравоохранения для рассмотрения, возможного медицинского обследования гражданина, и по результатам будет принято решение.проживают в частном секторе в Советском районе столицы. Они рассказали, что по соседству с ними построен жилой дом, однако там никто не проживает, а собственник сдает отдельные помещения под оказание частных образовательных услуг. Парламентарий поручил оперативно разобраться в ситуации.Общаясь с журналистами, Виктор Лискович сообщил, что только Постоянной комиссией Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию в 2020 году рассмотрено около 600 письменных обращений граждан, за первый квартал 2021 года – около 300:Парламентарий отметил, что люди обращаются как по частным вопросам, так и по тем, которые волнуют целые группы населения:Алина ДАНИЛОВИЧ