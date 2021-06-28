Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил после состоявшейся сегодня в Москве церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает БЕЛТА.
Владимир Семашко подчеркнул: "Если сегодня проводить параллели с прошлым, мы констатируем, что Беларусь как была успешной в составе Советского Союза, таковой она осталась и во времена независимости. Мы состоялись как независимое, самодостаточное государство".
Он добавил: "Хотя времена сегодня непростые, вы видите, что происходит: кое-кто забыл уроки Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны. Есть какие-то поползновения кого-то научить правильно жить, кого-то научить, как выбирать руководство своей страны. Но мы люди умные, грамотные, наученные жизнью, мы сами хотим выбирать, в какой стране жить и с каким руководством. Но многим не терпится, поэтому отсюда санкции и всякие нравоучения".
Посол обратил внимание, что он не считает введенные западными странами против Беларуси санкции безболезненными в той или иной степени. "Но я думаю, что мы переживали гораздо больше, переживем и это. Тем более что у нас есть такой союзник, как Россия", – подытожил дипломат.
Венки к Вечному огню были возложены от посольства Беларуси в России и от Постоянного комитета Союзного государства. Кроме того, участники церемонии возложили цветы к памятным знакам "Город-герой Минск" и "Брестская крепость-герой", которые установлены на аллее городов-героев в Александровском саду. Подробнее об этом можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Фото из архива БЕЛТА
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Семашко: Беларусь состоялась как независимое, самодостаточное государство
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