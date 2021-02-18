С фактами не поспоришь. В суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка озвучили новые интересные детали

Например, в суде сообщили о том, как и где регистрировались иностранные компании, через счета которых затем выводились деньги, как передавались ключи управления счетами и как все это контролировал основной фигурант дела, давая налево и направо ценные указания. Взятки брал систематически в несколько этапов.Вообще, озвученное сегодня в обвинении, можно сказать, является взяткой в классическом ее виде. То, что Виктор Бабарико получал имущественные выгоды, обусловлено его должностным положением и созданием благоприятных условий для ведения бизнеса компаниями через выгодное кредитование. Иначе и возможностей не имел бы. А тут все, считай, напрямую зависело от воли именно экс-руководителя и тех людей, которые были у него в подчинении. Размер отката определялся как процент от прибыли компаний.Сам механизм получения взяток тоже классика жанра. Без труда можно найти массу аналогичных примеров в мире. Такие деятели, дабы не быть пойманными с поличным, стараются не рисковать и не ждут пока бизнесмен принесет деньги в кабинет. Куда проще и, как полагают, безопаснее ввести в состав учредителей компании свою номинальную оффшорную фирму и в дальнейшем через нее выводить откаты.А вот как обстояло дело с компанией "ПриватЛизинг". Как-то бизнесмены Алексей Геращенко и Андрей Харланович создали компанию (позже переименовали ее в "ПриватЛизинг"), которая продавала товары в рассрочку или лизинг, а с продавцом рассчитывались за счет кредитов банка. То есть успешность работы фирмы напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредит. Кстати, Харланович раньше работал в Белгазпромбанке. Руководством учреждения, в том числе председателем правления, было поставлено условие: включить в состав учредителей создаваемой иностранной компании латвийскую фирму, подконтрольную В.Бабарико и осуществлять последующий вывод через ее счета взяток должностным лицам Белгазпромбанка за сотрудничество. Деньги выводились под видом части прибыли.