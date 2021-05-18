Такое мнение sb.by высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович. По его словам, зарождение Совета Безопасности связано со становлением государственности Беларуси:
– Но время идет, внутренняя и внешняя ситуация меняется, поэтому возникает необходимость более сбалансированного подхода к функциям госструктур. Как известно, основным направлением деятельности Совета Безопасности являются вопросы внутренней и внешней политики в контексте национальной безопасности, сохранения существующего конституционного строя, социальной стабильности, гарантий прав и свобод граждан. Совет Безопасности – коллегиальная структура, в которой представлены и военные, и гражданские лица, разные ветви власти. Это позволяет с разных точек зрения, с учетом интересов различных слоев населения обсуждать важнейшие вопросы повестки дня, оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы, рекомендовать Главе государства принять тот или иной законодательный акт. Поэтому вполне логичной и закономерной видится концепция повышения роли Совета Безопасности и придание Государственному секретариату Совбеза статуса госоргана.
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Русакович: повышение роли Совета Безопасности вполне логично и закономерно
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