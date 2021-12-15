Рунец: попыткам переписать историю нужно давать самый решительный отпор

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– заявила Татьяна Рунец.По мнению спикера, этоТатьяна Рунец всецело поддерживает инициативу принятия этого закона, так как спустя восемь десятков лет с начала Второй мировой войны все чаще и чаще звучит мысль, отрицающая факт геноцида белорусского народа.– добавила сенатор.