Рунец: отношение польских властей к мигрантам вызывает возмущение

Таким мнением сегодня с журналистами поделилась председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по экономике, бюджету и финансам, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе. Она считает, что сложившаяся ситуация никого не оставляет равнодушным.

– На людей натравливают собак, применяют слезоточивый газ, пугают, – отметила Татьяна Рунец. – Когда смотришь в глаза этих детей, голодных и испуганных, это вызывает чувство сострадания. Хочется дать ответную реакцию. Поэтому сенаторы и члены Совета Республики не остаются в стороне. Мы не только как представители сената, но и как представители Белорусского союза женщин должны реагировать на такие процессы. Женщины – это миротворцы. Со свойственной нам сентиментальностью, отличным от мужчин отношением к жизни, здоровью людей, к военным действиям. Мы должны сделать все, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем.

Кроме того, сенатор выразила возмущение тем, что польские власти до сих пор бездействуют:

– Почему они до сих пор не сели за стол переговоров с руководством нашей страны? В конце концов, это надо сделать.