Поздравительное послание в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко поступило от Президента и Вице-президента Никарагуа Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. От имени народа своей страны и правительства они поздравили Главу белорусского государства с переизбранием на президентский пост, сообщает БЕЛТА.
"Мы приветствуем и поздравляем Вас, осознавая важность этой победы, которая выражает суверенную волю вашего народа, мы будем вместе с Вами продолжать сотрудничество в области безопасности, стабильности, мира, развития и процветания. Желая Вам успехов в реализации Ваших планов, проектов и целей по обеспечению благосостояния белорусского общества, мы подтверждаем наше желание к дальнейшему укреплению связей дружбы, солидарности и братского сотрудничества во всех сферах и на всех международных форумах, где у нас есть единое видение мира, стремящегося к открытому диалогу, гармонии, соблюдению прав и социальной справедливости, миру и прогрессу", – говорится в поздравлении.
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Руководство Никарагуа поздравило Лукашенко с победой на выборах
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