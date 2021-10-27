Руководитель детской театральной студии «Парадокс» Елена Дмитриева: моя миссия – нести в мир свет и доброту

У руководителя детской театральной студии «Парадокс» на базе Боровлянской средней школы № 2 Елены Дмитриевой опять забот невпроворот. Во-первых, полным ходом идет работа над новым спектаклем «Маленький принц». Во-вторых, совсем скоро ее ученики будут пробовать силы в конкурсах чтецов в рамках международных фестивалей «Театрон» и «BYFEST».





«Не разделяю идею, что главное – участие, а не победа. На самом деле мы все надеемся быть лучшими, мы все мечтаем об успехе – такова человеческая природа. Это стремление – наш двигатель. А если здоровое самолюбие дополняют талант и труд, результат обязательно будет. Поэтому я верю в своих артистов, верю, что наши старания не пропадут даром», – улыбается Елена Михайловна.





Руководитель «Парадокса» знает, как сладок вкус триумфа, и не намерена его забывать. «Лучшая женская роль 1-го плана», «Лучшая женская роль 2-го плана», «Режиссерская работа», «Актерский ансамбль», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшая сценография», «Приз зрительских симпатий» – в этих номинациях спектакли Елены Дмитриевой побеждали на международных фестивалях. А путь к этим победам был длинным…





«По образованию я театральный режиссер, окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств. Мне посчастливилось попасть на курс профессора Зинаиды Михайловны Пасютиной. Она обратила на меня внимание еще на вступительных экзаменах, взяла под свое теплое крыло и щедро делилась всем, что сама знала и умела», – рассказывает Елена Дмитриева.





Без малого семь лет она работала режиссером-постановщиком в жлобинском Дворце культуры металлургов. Елена Михайловна вспоминает: «Не успела я, молодой специалист, осмотреться, как на меня обрушился шквал работы: детский и взрослый театральные коллективы, массовые праздники, концерты с участием звезд белорусской и российской эстрады, ежегодные представления ко дню города и дню металлурга, профессиональная премия «Хрустальный дракон» – со всем справлялась, закалялась, набиралась бесценного опыта. За эти годы я привыкла работать в хорошем зале (во Дворце культуры металлургов одна из лучших площадок в Беларуси), с хорошим светом, с хорошим звуком… С большой благодарностью вспоминаю замдиректора, а затем и директора Дворца Анну Геннадьевну Легчакову, которая верила в меня, опекала и всячески помогала, и прекрасный коллектив».





Десять лет Елена Дмитриева посвятила преподаванию в вузе – учила студентов Института современных знаний имени А. М. Широкова основам драматургии, режиссуре, сценической пластике, сценической речи. «Это очень важная веха в моем профессиональном становлении. Благодарю Елену Иосифовну Ахвердову за то, что взяла меня на свою кафедру художественного творчества. Многое из наработанного в вузе использую в нынешней работе: развиваю у детей мышечную память, внутреннее и внешнее внимание. Это важно для того, чтобы артист мог беспрепятственно концентрироваться на задаче», – объясняет педагог.





Следующая строчка в ее трудовой книжке – «замдиректора Центра детского творчества Минского района». А в 2017 году Елену Михайловну пригласили в Боровлянскую среднюю школу № 2: «С легкой руки директора Елены Анатольевны Хиля я стала жить школой».





В «Парадоксе» занимаются дети разных возрастов – от первоклассников до учеников старших классов. Они приходят в театральную студию разными путями: малышей, как правило, приводят мамы, кто-то оказывается на репетиции за компанию с друзьями, дети постарше ищут то, что им интересно. «С первых дней в коллективе занимается Алина Василенко – яркая, всесторонне развитая девочка, которая талантлива, кажется, во всем. Сколько хвалебных слов говорили в адрес Алины театралы-любители и профессионалы, которые видели ее в роли Вороны в спектакле «Всё может быть»! А как убедительно она сыграла Разбойницу в «Снежной королеве», дочь мачехи в «Золушке»! В «Маленьком принце» Алина работает над ролью Розы – чувствую, что справится со своей задачей на ура», – не сомневается Елена Михайловна.





Она вспоминает, как встретила в школьном коридоре чудную девочку-цветочек с длинными ресницами и пригласила в «Парадокс». «Пока наблюдаю за Марусей, прикидываю, в какой роли она может раскрыться. Возлагаю надежды на второклассника Сережу. Мальчик чудо как хорош, на тренингах все впитывает как губка, а главное – абсолютно верит в то, что делает на сцене. Самое ценное качество для артиста», – подчеркивает педагог.





На вопрос, чем она руководствуется при распределении ролей, Елена Дмитриева отвечает: «Бывает по-разному. Иногда достаточно один взгляд бросить на ребенка, чтобы возликовать: вот он, идеальный исполнитель! Так было с Настей Хиля – я сразу увидела ее в роли Лисенка в спектакле по сказкам Игоря Фарбаржевича. Потом этот Лисенок вырос, а я так хотела, чтобы спектакль жил дальше… К счастью, история повторилась с Женей Зубаревой. Едва познакомившись, я поняла, что она тоже настоящий Лисенок. А некоторые маленькие артисты долго «зреют» – год, два, три ничем себя не проявляют, а потом вдруг выстреливают с какой-то ролью. Это история Веры Веринской, которая блестяще сыграла Ёжика в спектакле про Лисенка, а в этом году, как великая Фаина Раневская, на каждой репетиции предлагает разные версии своей новой роли – Короля из «Маленького принца», и все версии – интересные, сочные. А ведь пришла ко мне Вера тихой и скромной девочкой... Поэтому режиссеру важно быть внимательным и терпеливым», – делится Елена Михайловна.





Миссию «Парадокса» его руководитель видит в том, чтобы нести в мир свет и доброту: «Все наши спектакли о том, как важно быть великодушным, помогать тем, кто оказался в беде, не поддаваться искушениям, не изменять своей мечте. Маленькие артисты через слова и поступки своих героев учат этим вечным, неизменным ценностям зрителей, а быть убедительными помогает вера в то, что ты делаешь». Узнать, что режиссер и артисты справились со своей задачей, очень просто: не только дети, но и взрослые в зале замирают, смеются и плачут вместе с героями.





Разумеется, Елена Дмитриева не тешит себя иллюзией, что все ее подопечные захотят связать жизнь с большой сценой или экраном. Но если кто-то выказывает такое желание, радость переполняет педагога. «Точно знаю, что два выходца из моей первой театральной студии пошли по моим стопам – в Институте культуры и искусств учились Дина Курбанова и Андрей Костунов. А среди нынешних учеников о сцене мечтает Настя Хиля. Удивительная девочка с большим потенциалом. Представляете, два раза подряд на разных международных фестивалях она стала обладателем звания «Лучшая женская роль 1-го плана» в спектаклях «Снежная королева» и «Всё может быть»! Не каждая маститая актриса может похвастаться такими достижениями», – не скрывает своей гордости Елена Михайловна.





Каждый новый спектакль «Парадокса» Елена Дмитриева везет на тот или иной международный театральный фестиваль, благо приглашений хватает. «Нельзя вариться в собственном соку и считать себя лучшим из лучших – нужно смотреть работы коллег, учиться новому, анализировать, в чем ты достаточно хорош, а в чем тебя превзошли, – уверена Елена Михайловна. – Фестивали – это глоток свежего воздуха и ушат холодной воды, мощный стимул для роста».





С сентября в театральной студии кипит работа над новым спектаклем «Маленький принц». Артисты учат роли, родители шьют костюмы, готовят декорации. Но основной груз ответственности, конечно, на плечах режиссера: именно он должен сложить воедино все пазлы, из которых состоит постановка.

«Этот спектакль – дань памяти моему любимому педагогу, профессору Зинаиде Михайловне Пасютиной, которая ушла этим летом. Когда-то она поставила «Маленького принца» в студенческом театре «Сёмы паверх». Постановка была удачная, завоевала не одну высокую награду, в том числе на международном театральном фестивале в Страсбурге», – вспоминает Елена Дмитриева. И признается: «Мне больно думать, что театр «Сёмы паверх», детище Зинаиды Пасютиной, скорее всего, прекратит свое существование с ее уходом. Но я утешаю себя мыслью, что мой педагог знала: у нее есть преемники – театр «Парадокс», артистам которого она старательно помогала словом и делом».





Премьера «Маленького принца» в постановке театральной студии «Парадокс» состоится перед новогодними праздниками в Боровлянской средней школе № 2. «Будем рады видеть в своем зале маленьких и взрослых зрителей. Постараемся, чтобы каждый наш гость вынес для себя что-то важное, что поможет жить с верой в будущее. Приходите!» – приглашает Елена Дмитриева.



