Рейд: как витебчане соблюдают режим самоизоляции?

В Витебске на режиме самоизоляции находятся более 200 человек. Каждый день цифра, по словам главного государственного санитарного врача города Николая Красовского, меняется: у кого-то 14-дневный срок подходит к концу, у кого-то только начинается. Наши корреспонденты приняли участие в совместном рейде Витебского зонального центра гигиены и эпидемиологии и Первомайского РОВД областного центра.

Помощник эпидемиолога Оксана Зинченко рассказывает: до обеда объехали подопечных. С помощью домофона или через дверь поговорили с каждым, справились о состоянии здоровья. Все были на местах, никто в «самоволку» не отлучался. Правда, одна из витебчанок сообщила, что чувствует себя не очень хорошо, и потому вызвала «скорую». Сейчас повторная проверка.

Пенсионер Иван Петрович, жена которого сейчас находится в больнице, не очень рад пристальному контролю. «Никуда я не делся и не денусь. Да и все анализы у меня в порядке!» — дедушка слегка раздражен. Но после того как ему объясняют, что все это делается ради его же здоровья и безопасности, успокаивается.

А вот Марина Васильевна радостно машет из приоткрытого окошка на первом этаже: ее срок изоляции завтра заканчивается. Почему вынуждена была две недели не выходить из квартиры? На работе заболела коллега, пришлось принять меры предосторожности. К счастью, все обошлось.

Николай Красовский подчеркивает: обновленные списки людей, подлежащих самоизоляции, ежедневно передаются в территориальные РОВД. Никаких нарушений за все это время установлено не было. Несколько раз возникали чисто технические вопросы, касающиеся дальнобойщиков. С границы поступала информация, что они въехали на территорию страны. Прописаны люди в Витебске, но по адресу регистрации их нет.

— Просто водители транзитом пересекали Беларусь. Сейчас таких проблем с учетом уже нет. На границе вместе с сотрудниками милиции дежурят наши специалисты — все прибывающие в нашу страну обязательно регистрируются. Да и поток машин стал значительно меньше.







