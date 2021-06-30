Река Вилия с высоты птичьего полета. Смотрите красивое аэровидео

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Вилия протекает по территории двух государств: северо-востоку Беларуси и юго-востоку Литвы. Общая длина реки составляет 510 км, из них 282 км протекает по территории Беларуси. Крупными притоками Вилии являются Нарочь, Страча, Ошмянка, Уша. Свое название водная артерия получила, предположительно, в честь языческого бога Велеса. Многочисленные находки археологов свидетельствуют, что люди на берегах Вилии селились с самых древних времен. На берегах реки оборудованы пляжи для отдыха. Быстрое течение реки привлекает любителей сплавляться на лодках и байдарках. Много исторических и красивых природных мест хранит на своем маршруте река Вилия. Беларусь считается краем многочисленных пресноводных водоемов.