Речица с высоты птичьего полета. Смотрите красивое аэровидео

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Город Речица сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Первое летописное упоминание о городе относится к 1213 году. Речица стоит на правом берегу Днепра - одной из самых длинных рек в Европе. Предками современных жителей Речицкого района являются славянские племена дреговичей. В Речицком краеведческом музее собрано более 30 тысяч экспонатов, среди которых археологические находки, предметы быта, одежда, фотографии. Свое название город получил от древнего притока Днепра реки Речица, впадающей в него в районе древнего городища. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Речице является памятником ретроспективно-русского стиля. Настоящим великим событием для Речицы и района стало открытие Речицкого месторождения нефти в 1964 году. Крупные предприятия района: «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», «Речицадрев», «Речицкий текстиль». Речица – успешный промышленный и культурный центр Гомельской области. В городе проживает более 66 000 человек.