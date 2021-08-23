Раскрыты характеристики самого компактного кроссовера Hyundai

Самый компактный кроссовер в линейке Hyundai, ориентированный на рынки развивающихся стран, получит две модификации: с литровым атмосферником мощностью 76 лошадиных сил и турбодвигателем того же объема. Новое транспортное средство, по неподтвержденной информации, автолюбители смогут приобрести с пятиступенчатой механической коробкой передач, а альтернативой станет робот либо четырехдиапазонный автомат. Это следует из данных Thekoreancarblog.com, которые получили инсайдерское сообщение о двигателях новой модели Hyundai Casper, передает Motor.ru.
Согласно заявлениям корейских СМИ, Casper находится на финальном этапе сертификационных испытаний. Новинка разработана на платформе К1, знакомой по иным бюджетным моделям Hyundai для развивающихся стран, хетчбэку Santro и седану Aura. Длина транспортного средства составит примерно 4 метра. Отличительной чертой машины станет то, что на заднем диване поместятся всего два человека, а не три, как в стандартном SUV.
На ранних шпионских фотографиях можно было увидеть дизайн экстерьера Casper. В модель установлена интересная двухъярусная оптика с круглыми фарами и задние фонари с рисунком, составленным из множества треугольников. В салоне разместили виртуальную панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы.
Фото: autopostkorea.com