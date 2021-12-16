Рачков: новая Конституция должна обеспечить сохранение национальной самобытности и исторической памяти народа

Новая Конституция должна обеспечить сохранение национальной самобытности нашего народа, его традиционных ценностных ориентиров, исторической памяти, особенно относительно Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Посещая сегодня в рамках единого дня информирования ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» и встречаясь с представителями трудового коллектива, парламентарий уделил внимание ситуации в стране и мире, истории создания белорусской Конституции, а также рассказал про главные положения новой редакции Основного Закона и подготовку ко всенародному ее обсуждению и референдуму. В частности, сенатор подчеркнул:

- Новая Конституция должна обеспечить сохранение национальной самобытности нашего народа, его традиционных ценностных ориентиров, исторической памяти, особенно относительно Великой Отечественной войны.

Сергей Рачков остановился на проблематике перераспределения властных полномочий и ответственности, предусмотренных новой редакцией Конституции.

- Предлагаемые изменения направлены на обеспечение баланса полномочий органов государственной власти, каждой ветви власти, в том числе путем реализации принципа сдержек и противовесов при одновременном повышении уровня ответственности, - подчеркнул он.

Парламентарий акцентировал в этом контексте внимание на том, что особая роль будет отводиться Всебелорусскому народному собранию как высшему представительному органу народовластия.

Как сообщили порталу sb.by в пресс-службе Совета Республики, в ходе посещения конвейера по сборке моторов и общения с работниками парламентарий интересовался мнениями о новой Конституции и подготовке референдума, а также условиями труда, возможностями повышения профессиональной квалификации, работой профсоюзных и общественных организацией на предприятии. После, в беседе с журналистами Сергей Рачков констатировал, что за последние годы завод достиг серьезных результатов в производстве, обновлении линейки выпускаемой продукции, экспорте, поддержании рентабельности продаж и решении социальных вопросов. Сенатор с удовлетворением отметил, что работники интересуются общественно-политической жизнью страны, в частности, предстоящим референдумом по изменениям в Конституцию.

Фото: пресс-служба Совета Республики.

