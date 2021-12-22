Рачков: мы не готовы терпеть ложь в отношении нашей страны

Так председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков прокомментировал принятое верхней палатой Парламента обращение к европейским парламентариям. По словам сенатора, его принятие связано с тем, что ряд парламентов этих стран постоянно обсуждает белорусскую тематику.





– В ходе этих обсуждений они оперируют фейками и ложной информацией, которой их вдоволь снабжают наши беглые, тем самым они фактически призывают к санкционным действиям в отношении нашей страны, – утверждает Сергей Рачков. – Недавно парламент Швеции в течение нескольких часов обсуждал белорусскую тематику. Нас обвиняют в том, что мы организовываем торговлю людьми. Но это ложь! Республика Беларусь среди лидеров стран мира по противодействию торговле людьми. Это знают и в ООН, и в ОБСЕ, и в других международных организациях, и в межпарламентских структурах. Известно, что сейчас парламент Литвы пытается рассмотреть законопроект о введении санкций в отношении нашей страны на основе ложной и политизированной информации.

Кроме того, сенатор рассказал, как европейцы переворачивают с ног на голову факты о помощи беженцам нашей страной:

– Это ими рассматривается как гибридная атака на Евросоюз. Что опять же является ложью. Мы с этим согласиться не можем. Вы знаете, какие следственные действия проводит Генеральная прокуратура – подготовлены материалы о тех преступлениях польской стороны в отношении беженцев. Эти материалы будут переданы в международные организации, парламентские структуры.