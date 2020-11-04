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  2. Пятница, 13 ноября: как уберечься от неприятностей

Пятница, 13 ноября: как уберечься от неприятностей

Многие привыкли опасаться пятницы, на которую приходится 13-е число, и придерживаться мнения, что «все случайности не случайны». 

Фото: pixabay.com

Еще до появления христианства древние римляне были уверены, что число 13 – несчастливое. И именно в пятницу этого числа ведьмы, черти и другая нечисть устраивали шабаш, кульминацией которого было появление самого Сатаны. 

Фото: pixabay.com

Но не только поэтому появились неприятные ассоциации. В пятый по счету день недели 13-го числа произошло немало действительно страшных событий. Например:

13 октября 1307 года король Франции Филипп IV приказал арестовать всех членов знаменитого ордена тамплиеров – их пытали и сожгли заживо. 13 апреля 1934 года – один из самых трагичных дней в истории русского города Саратова. При сборке строений железнодорожного моста одна из частей повредилась – мост обрушился, затянув с собой рабочих.
Тогда в реке Волге утонуло примерно 150 человек, но точной статистики так и не появилось. 

Фото: ТАСС

13 января 1905 года – кровавый день для рижских рабочих. Участники протестной акции требовали свержения царя, свободы и демократии. При подавлении бунта полицейские стали стрелять в толпу – погибли 70 рабочих. 13 января 1939 в Австралии считается одним из самых трагичных и мистических дней: во время сезонных пожаров сгорело 700 домов, число жертв – 71. 13 июня 1952 года – та пятница стала последней для 8 пассажиров шведского самолета Douglas DC-3. Инцидент произошел над Балтийским морем, где советские истребители сбили учебный борт Швеции. Прошло 40 лет, и лишь тогда свет увидели документы, которые опровергли утверждение, что Douglas DC-3 был учебным. На самом деле он проводил разведку для НАТО. 13 октября 2006 года – на аэропорт Буффало штата Нью-Йорк обрушилась сильнейшая снежная буря. 13 января 2012 года из жизни ушли 32 человека – отдыхающие круизного судна Costa Concordia. 13 ноября 2015 года произошли кровавые теракты в Париже. 

Кстати, у «пятничных» суеверий есть и свое название – параскаведекатриафобия. Есть несколько советов, которые, возможно, предостерегут вас от неприятностей в этот день. 

Рекомендуется не брать и не давать деньги в долг: так можно передать другому или получить негативную энергию. 

Лучше не подписывать важные бумаги – это чревато неприятными последствиями и проблемами. 

Если выйти на новую работу в этот день, скорее всего, там вы надолго не останетесь. 

Путешествия любым транспортом нежелательны. 

Не стоит делиться с другими своими снами – в этот день человеческое сознание очень уязвимо. 

Не нужно создавать конфликты – мелкие ссоры могут привести к серьезным скандалам. 

Не надо связывать себя узами брака – он вряд ли будет крепким и долгим. 

Сажать деревья – не самая лучшая идея: они не будут плодоносными. 

Фото: namaz.today

В целом не нужно поддаваться страхам и зацикливаться на суевериях: наша психика очень влияет на происходящее. И вероятно, если вы будете ассоциировать этот день с неприятностями, они вас и настигнут. Так что самый лучший совет – это жить в привычном ритме, не паниковать и не притягивать к себе негатив. 
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