Пятница, 13 ноября: как уберечься от неприятностей

Фото:

pixabay.com

Фото:

pixabay.com

Фото:

ТАСС

Фото:

namaz.today

Еще до появления христианства древние римляне были уверены, что число 13 – несчастливое. И именно в пятницу этого числа ведьмы, черти и другая нечисть устраивали шабаш, кульминацией которого было появление самого Сатаны.Но не только поэтому появились неприятные ассоциации. В пятый по счету день недели 13-го числа произошло немало действительно страшных событий. Например:король Франции Филипп IV приказал арестовать всех членов знаменитого ордена тамплиеров – их пытали и сожгли заживо.– один из самых трагичных дней в истории русского города Саратова. При сборке строений железнодорожного моста одна из частей повредилась – мост обрушился, затянув с собой рабочих.Тогда в реке Волге утонуло примерно 150 человек, но точной статистики так и не появилось.– кровавый день для рижских рабочих. Участники протестной акции требовали свержения царя, свободы и демократии. При подавлении бунта полицейские стали стрелять в толпу – погибли 70 рабочих.в Австралии считается одним из самых трагичных и мистических дней: во время сезонных пожаров сгорело 700 домов, число жертв – 71.– та пятница стала последней для 8 пассажиров шведского самолета Douglas DC-3. Инцидент произошел над Балтийским морем, где советские истребители сбили учебный борт Швеции. Прошло 40 лет, и лишь тогда свет увидели документы, которые опровергли утверждение, что Douglas DC-3 был учебным. На самом деле он проводил разведку для НАТО.– на аэропорт Буффало штата Нью-Йорк обрушилась сильнейшая снежная буря.из жизни ушли 32 человека – отдыхающие круизного судна Costa Concordia.произошли кровавые теракты в Париже.Кстати, у «пятничных» суеверий есть и свое название – параскаведекатриафобия. Есть несколько советов, которые, возможно, предостерегут вас от неприятностей в этот день.Рекомендуется не брать и не давать деньги в долг: так можно передать другому или получить негативную энергию.Лучше не подписывать важные бумаги – это чревато неприятными последствиями и проблемами.Если выйти на новую работу в этот день, скорее всего, там вы надолго не останетесь.Путешествия любым транспортом нежелательны.Не стоит делиться с другими своими снами – в этот день человеческое сознание очень уязвимо.Не нужно создавать конфликты – мелкие ссоры могут привести к серьезным скандалам.Не надо связывать себя узами брака – он вряд ли будет крепким и долгим.Сажать деревья – не самая лучшая идея: они не будут плодоносными.В целом не нужно поддаваться страхам и зацикливаться на суевериях: наша психика очень влияет на происходящее. И вероятно, если вы будете ассоциировать этот день с неприятностями, они вас и настигнут. Так что самый лучший совет – это жить в привычном ритме, не паниковать и не притягивать к себе негатив.