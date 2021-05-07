Прокуратура Сенненского района выясняет обстоятельства жестокого убийства жителей деревни Пламя в годы войны

Сейчас специалисты изучают архивные документы и уголовные дела, где фигурировали нацистские преступники и их пособники. Ищут свидетелей, которые могли бы поделиться воспоминаниями. Устанавливают ранее неизвестные места массового уничтожения мирных жителей. Кроме того, в Россию и другие государства направлены обращения с просьбой предоставить информацию из архивов.Прокурор Сенненского района Олег Антоненко встретился с 74-летним жителем теперь уже агрогородка Пламя. Благодаря воспоминаниям его матери – она была очевидцем тех событий – стало известно, что летом 1943 года за деревней Пламя фашисты расстреляли шестерых сельчан, в том числе его родственника. Мол, за связь с партизанами.В тот летний день 1943-го немцы задержали подростков по наводке местной предательницы. Чтобы детей не расстреляли, вместо них вышли матери. Одна из женщин – с маленьким ребенком на руках.Матерей провели через всю деревню. И убили. Тоже так, чтобы видели все. Такие уроки убийцы часто практиковали на белорусской земле. Тела долгое время не давали хоронить – также в назидание другим.…Останки погибших были извлечены в начале мая 2018 года и перезахоронены в братскую могилу в деревне Старая Белица Сенненского района. Имена этих людей добавлены на Памятную доску. Во время раскопок также были найдены личные вещи, предметы одежды, они переданы в местный историко-краеведческий музей.Поисковые работы, отметили в прокуратуре, будут продолжены.Фото Генпрокуратуры