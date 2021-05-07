Расследование таких фактов началось с возбуждением Генеральной прокуратурой уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Со всех уголков страны люди просят прокуроров дать правовую оценку военным преступлениям.
Сейчас специалисты изучают архивные документы и уголовные дела, где фигурировали нацистские преступники и их пособники. Ищут свидетелей, которые могли бы поделиться воспоминаниями. Устанавливают ранее неизвестные места массового уничтожения мирных жителей. Кроме того, в Россию и другие государства направлены обращения с просьбой предоставить информацию из архивов.
Прокурор Сенненского района Олег Антоненко встретился с 74-летним жителем теперь уже агрогородка Пламя. Благодаря воспоминаниям его матери – она была очевидцем тех событий – стало известно, что летом 1943 года за деревней Пламя фашисты расстреляли шестерых сельчан, в том числе его родственника. Мол, за связь с партизанами.
В тот летний день 1943-го немцы задержали подростков по наводке местной предательницы. Чтобы детей не расстреляли, вместо них вышли матери. Одна из женщин – с маленьким ребенком на руках.
Матерей провели через всю деревню. И убили. Тоже так, чтобы видели все. Такие уроки убийцы часто практиковали на белорусской земле. Тела долгое время не давали хоронить – также в назидание другим.
…Останки погибших были извлечены в начале мая 2018 года и перезахоронены в братскую могилу в деревне Старая Белица Сенненского района. Имена этих людей добавлены на Памятную доску. Во время раскопок также были найдены личные вещи, предметы одежды, они переданы в местный историко-краеведческий музей.
Поисковые работы, отметили в прокуратуре, будут продолжены.
Фото Генпрокуратуры
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Прокуратура Сенненского района выясняет обстоятельства жестокого убийства жителей деревни Пламя в годы войны
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