Сергеенко: проект новой Конституции может быть вынесен на общественное обсуждение уже к декабрю

Об этом журналистам заявил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, комментируя итоги встречи Главы государства с рабочей группой по доработке Конституции.
Фото: БЕЛТА
В частности, он обозначил, что взаимодействие Администрации Президента с рабочей группой по проекту Конституции будет практически ежедневным:
– В группу вошли руководители, имеющие опыт в управленческой деятельности в различных сферах. Задача стоит напряженная. Сегодня обсуждалась деятельность рабочей группы по ряду вопросов, в том числе по статусу Всебелорусского народного собрания, по полномочиям различных органов. Работа предстоит скрупулезная.
По словам Игоря Сергеенко, к вопросу о статусе ВНС и порядку его формирования еще предстоит выработать подходы:
– Как и за счет кого будет формироваться народное собрание, представители каких слоев общества будут представлены, регионы, действующие депутаты. По численности тоже вопрос пока еще дискуссионный. Новый орган должен представлять все слои общества, но вместе с тем не быть слишком громоздким, а в меру компактным.
По словам Главы Администрации Президента, определены и сроки работы группы:
– Я думаю, мы должны отработать в течение месяца, может, быстрее. Соответственно, к декабрю выйдем на всенародное обсуждение. Это серьезный документ, эпохальный, я бы сказал. Он разрабатывается на значительный период истории, мы должны смотреть вперед и видеть, как он дальше будет работать, какие сегодня есть риски, вызовы и угрозы, а какие будут завтра. Надо не просто сесть и написать юридические формулировки, а исходя из опыта предшествующих поколений. Работа очень серьезная.