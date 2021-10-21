Сергеенко: проект новой Конституции может быть вынесен на общественное обсуждение уже к декабрю

В частности, он обозначил, что взаимодействие Администрации Президента с рабочей группой по проекту Конституции будет практически ежедневным:По словам Игоря Сергеенко, к вопросу о статусе ВНС и порядку его формирования еще предстоит выработать подходы:По словам Главы Администрации Президента, определены и сроки работы группы: