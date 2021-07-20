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Принц Гарри выпустит откровенные мемуары о жизни в королевской семье

Внук Елизаветы II герцог Сассекский объявил о сотрудничестве с издательством The Penguin Random House, результатом которого станут его «честные и правдивые» мемуары о жизни во дворце. 


– Я пишу эту книгу не как принц, которым родился, а как мужчина, которым стал, – приводит издательство слова принца. 

The Penguin Random House обещает, что книга получится самой откровенной из всех, что создавали старшие члены британской королевской семьи. Гарри опишет период от раннего детства до настоящего времени, включая времена совместной жизни с Меган в Кенсингтонском дворце. Известно, что помогать герцогу будет обладатель Пулитцеровской премии журналист Джей-Ар Морингер.

Отмечается, что мемуары поступят в продажу ближе к концу следующего года. Британские СМИ оценили сделку в двадцать миллионов долларов. 

О том, как отреагировала королевская семья на данную новость, информации пока нет. 

Фото: instagram.com/penguinrandomhouse
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