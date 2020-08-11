Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос направил поздравление Александру Лукашенко с переизбранием Президентом Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Фото: архив БЕЛТА
"Это явная победа, выражающая преданность белорусского народа своему национальному суверенитету в целях обеспечения своего всестороннего развития, процветания, поддержания мира и безопасности", – отметил венесуэльский лидер.
Он выразил намерение и в дальнейшем укреплять двустороннее сотрудничество с Беларусью по всем направлениям.
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Президент Венесуэлы поздравил Лукашенко с переизбранием на президентских выборах
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