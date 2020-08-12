Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, сообщает БЕЛТА.
"С величайшей радостью передаю вам мои искренние сердечные поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Желаю Вам дальнейших успехов в руководстве страной, продвижения прогресса и процветания во благо дружественного нам народа", – подчеркнул сирийский лидер.
Он также отметил: "Ваша победа и переизбрание на новый президентский срок предоставляет нашим правительствам новые возможности укрепить сотрудничество во всех сферах и поднять наши отношения на новый уровень в интересах двух дружественных стран и народов".
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Президент Сирии поздравил Лукашенко с победой на выборах
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