Президент оценивает на отлично действия военных при недавнем инциденте с авиарейсом Афины – Вильнюс

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Александр Лукашенко подчеркнул:
– Мы делали все, чтобы спасти людей. На следующий день после инцидента поминутно и посекундно были представлены схемы полета. Там все ясно и понятно. Кстати, после этого они отказались от так называемого международного расследования. А что расследовать? Читайте. В данном случае действия своих военных, подчиненных я оцениваю как суперпрофессиональные. Оцениваю на отлично. Они были мною одобрены после личного доклада дежурного пункта управления Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.
Глава государства отметил, что все мероприятия по досмотру самолета и пассажиров проведены максимально корректно и быстро:
– Как мне доложили, никаких жалоб (со стороны пассажиров. – Прим. ред.) не было. Весь этот процесс у меня был на контроле.
Президент также напомнил, что три человека, летевшие в Беларусь через Вильнюс, воспользовались ситуацией и вышли в Минске:
– Но и здесь сфабриковали очередной фейк, что это сотрудники КГБ. Я распорядился немедленно найти этих людей. Генерал Тертель (Председатель КГБ. – Прим. ред.) к вечеру того дня их представил. Вы их видели. Какие же они чекисты? Среди них обычные люди: двое наших, один грек. Мы их вам показали.
Глава государства рассказал и о двоих задержанных:
– Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж.
Президент подчеркнул:
– Вы должны понимать главную вещь: в самолете находился террорист. По нашим законам. О чем знали далеко за пределами нашей страны. Его роль в антибелорусской кампании известна. Согласно законодательству этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно? И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту, это наше суверенное право.
Фото: БЕЛТА
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Президент оценивает на отлично действия военных при недавнем инциденте с авиарейсом Афины – Вильнюс
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