Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов в грибах выявлены в октябре в 15 районах Гомельщины

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подвел итоги работы по радиационному контролю продуктов питания и воды в октябре.
– Подразделениями радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области в октябре проведены исследования 1257 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137, – проинформировали в центре. – Из государственного сектора исследовано 198 проб. Превышений республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) не установлено. Из частного сектора на содержание радионуклидов цезия-137 исследовано 1059 проб пищевых продуктов, превышения РДУ-99 выявлены в 101 (9,5%) пробе: в 87 пробах грибов свежих и продуктов их переработки, в 11 пробах грибов сушеных, в одной пробе ягод лесных свежих, в двух пробах ягод лесных сушеных.
Специалисты уточнили, что превышения РДУ-99 в пробах грибов свежих и продуктов их переработки (грибы белые, маслята, польские, волнушки, курочки, рыжики, подберезовики, подосиновики, моховики, опята, зеленки) зарегистрированы на 15 административных территориях. Вот перечень районов: Брагинский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский, Чечерский.
– При допустимом уровне содержания цезия-137 в грибах свежих 370 Бк/кг превышения РДУ-99 регистрировались в 1,5–88 раз, – добавили эксперты. – Максимальные уровни загрязнения установлены в Наровлянском (н.п. Грушевка, грибы зеленки) и Ветковском районах (н.п. Глыбовка, грибы лисички).
Превышения РДУ-99 в 1,5–39 раз зарегистрированы в пробах грибов сушеных (белые, польские, смесь грибов) в Ветковском, Ельском, Кормянском, Лельчицком, Мозырском районах. Максимальный уровень загрязнения зафиксирован в Наровлянском районе (н.п. Габрилеевка, грибы польские).
Превышения РДУ-99 также регистрировались в пробах дикорастущих ягод: в Чечерском районе (н.п. Полесье, клюква) и Лельчицком районе (н.п. Замошье, черника сушеная).
Что касается проб воды на содержание цезия-137 и проб пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90, то превышений допустимых уровней в октября установлено не было.
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Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов в грибах выявлены в октябре в 15 районах Гомельщины
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК