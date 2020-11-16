Превышения допустимых уровней содержания радионуклидов в грибах выявлены в октябре в 15 районах Гомельщины

– проинформировали в центре.Специалисты уточнили, что превышения РДУ-99 в пробах грибов свежих и продуктов их переработки (грибы белые, маслята, польские, волнушки, курочки, рыжики, подберезовики, подосиновики, моховики, опята, зеленки) зарегистрированы на 15 административных территориях. Вот перечень районов: Брагинский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Речицкий, Рогачевский, Светлогорский, Хойникский, Чечерский.– добавили эксперты. –Превышения РДУ-99 в 1,5–39 раз зарегистрированы в пробах грибов сушеных (белые, польские, смесь грибов) в Ветковском, Ельском, Кормянском, Лельчицком, Мозырском районах. Максимальный уровень загрязнения зафиксирован в Наровлянском районе (н.п. Габрилеевка, грибы польские).Превышения РДУ-99 также регистрировались в пробах дикорастущих ягод: в Чечерском районе (н.п. Полесье, клюква) и Лельчицком районе (н.п. Замошье, черника сушеная).Что касается проб воды на содержание цезия-137 и проб пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90, то превышений допустимых уровней в октября установлено не было.