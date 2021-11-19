Представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне: судьба Беларуси нам небезразлична

На этом сделала акцент представитель белорусской диаспоры в Вашингтоне Алла Сандлер, принимающая участие в шестом заседании Консультативного совета при МИД Беларуси по делам белорусов зарубежья, сообщает БЕЛТА.
– Судьба Беларуси нам небезразлична. Если бы мы не относились с любовью к стране, где мы жили (а все мы сейчас разъехались по разным странам), мы бы здесь не собрались, – отметила Алла Сандлер. – Многие участники встречи проделали огромный путь, чтобы сюда прилететь даже на один день. Я не жалею о том, что я здесь. Хочу получить очень много информации.
Алла Сандлер рассказала, что часто бывает в Беларуси, которую очень любит. По роду деятельности она певица, много ездит, гастролирует.
– Но одно дело – услышать от кого-то или почитать разные СМИ, а другое дело – побывать здесь самой, увидеть своими глазами, поговорить с людьми. Я всегда верю в народную дипломатию, – добавила белоруска.
Фото: БЕЛТА