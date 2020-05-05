Председатель Совета отцов Гомеля: нельзя дать забыть о подвиге

8 февраля 1945 года из немецкого концентрационного лагеря при полигоне Пенемюнде с острова Узедом, на котором проводились испытания ракет Фау-1 и Фау-2, на захваченном бомбардировщике сбежали десять советских военнопленных. Во время работ и по вечерам в бараке летчик Михаил Девятаев тайно изучал приборные панели и оборудование кабины самолета Heinkel-111 по фрагментам кабин разбитых машин, находившихся на свалке рядом с аэродромом. В назначенный день беглецы убили конвоира и захватили летательный аппарат. Не сразу поднялись в воздух, но все же десятке храбрецов удалось покинуть ад, приземлившись в расположении советских войск. Среди них был и уроженец Гомеля Владимир Немченко.
Племянники одного из участников побега установили такие памятные знаки на родине каждого героя. В камне высечены их имена, захваченный самолет и оставленная позади вышка концлагеря.
Об их подвиге возле памятного знака Сергей Бычков рассказывает своим сыновьям – 14-летнему Захару и 6-летнему Мирону.
- Это очень важный день для нашего города, для нашей страны. Очень нужно не только в этот день, но в этот день особенно, не дать забыть о тех подвигах, которые совершил белорусский народ, народ Советского союза. Это хороший повод рассказать детям о героической истории. Мы стараемся постоянно посещать Гомельский музей военной славы, и детям очень интересны подвиги наших дедов и прадедов.
Война затронула и семью самого Сергея Бычкова:
- Мой прадедушка Емельян Михайлович Бычков погиб незадолго до Дня Победы. Был связистом, награжден многими орденами за то, что соединял телефонные линии, когда шли атаки. Пал в бою под Калининградом. К сожалению, место захоронения неизвестно, но благодаря архивным документам, которые нам удалось изучить, мы знаем о его подвиге, помним его.