Председатель Совета отцов Гомеля: нельзя дать забыть о подвиге

8 февраля 1945 года из немецкого концентрационного лагеря при полигоне Пенемюнде с острова Узедом, на котором проводились испытания ракет Фау-1 и Фау-2, на захваченном бомбардировщике сбежали десять советских военнопленных. Во время работ и по вечерам в бараке летчик Михаил Девятаев тайно изучал приборные панели и оборудование кабины самолета Heinkel-111 по фрагментам кабин разбитых машин, находившихся на свалке рядом с аэродромом. В назначенный день беглецы убили конвоира и захватили летательный аппарат. Не сразу поднялись в воздух, но все же десятке храбрецов удалось покинуть ад, приземлившись в расположении советских войск. Среди них был и уроженец Гомеля Владимир Немченко.Племянники одного из участников побега установили такие памятные знаки на родине каждого героя. В камне высечены их имена, захваченный самолет и оставленная позади вышка концлагеря.Об их подвиге возле памятного знака Сергей Бычков рассказывает своим сыновьям – 14-летнему Захару и 6-летнему Мирону.Война затронула и семью самого Сергея Бычкова: