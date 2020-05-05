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Председатель Совета отцов Гомеля: нельзя дать забыть о подвиге

Председатель правления общественного объединения «Совет отцов города Гомеля», сооснователь проектов «Рух дваровых гульняў», «Папа-зал», «Папа-школа» Сергей Бычков вместе с сыновьями сегодня в рамках акции «Беларусь помнит. Помним каждого» возложил цветы к памятному знаку «Побег из ада». Это мемориал, который рассказывает про один из самых удивительных подвигов Великой Отечественной войны - побег группы Девятаева.


8 февраля 1945 года из немецкого концентрационного лагеря при полигоне Пенемюнде с острова Узедом, на котором проводились испытания ракет Фау-1 и Фау-2, на захваченном бомбардировщике сбежали десять советских военнопленных. Во время работ и по вечерам в бараке летчик Михаил Девятаев тайно изучал приборные панели и оборудование кабины самолета Heinkel-111 по фрагментам кабин разбитых машин, находившихся на свалке рядом с аэродромом. В назначенный день беглецы убили конвоира и захватили летательный аппарат. Не сразу поднялись в воздух, но все же десятке храбрецов удалось покинуть ад, приземлившись в расположении советских войск. Среди них был и уроженец Гомеля Владимир Немченко. 


Племянники одного из участников побега установили такие памятные знаки на родине каждого героя. В камне высечены их имена, захваченный самолет и оставленная позади вышка концлагеря.

Об их подвиге возле памятного знака Сергей Бычков рассказывает своим сыновьям – 14-летнему Захару и 6-летнему Мирону.



- Это очень важный день для нашего города, для нашей страны. Очень нужно не только в этот день, но в этот день особенно, не дать забыть о тех подвигах, которые совершил белорусский народ, народ Советского союза. Это хороший повод рассказать детям о героической истории. Мы стараемся постоянно посещать Гомельский музей военной славы, и детям очень интересны подвиги наших дедов и прадедов. 


Война затронула и семью самого Сергея Бычкова:

- Мой прадедушка Емельян Михайлович Бычков погиб незадолго до Дня Победы. Был связистом, награжден многими орденами за то, что соединял телефонные линии, когда шли атаки. Пал в бою под Калининградом. К сожалению, место захоронения неизвестно, но благодаря архивным документам, которые нам удалось изучить, мы знаем о его подвиге, помним его. 

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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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