Правительство ЮАР продлило до 15 января режим национального бедствия из-за COVID-19

О продлении режима национального бедствия южноафриканскому телеканалу eNCA рассказал министр в канцелярии президента ЮАР Мондли Гунгубеле.Ранее Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР сообщил о 19 842 новых случаях инфицирования COVID-19 за сутки. За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 3 071 064 пациента. За сутки заболевание унесло жизни еще 36 заразившихся COVID-19. За все время умерли 90 038 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Это самые высокие показатели в странах Африки южнее Сахары.Впервые режим национального бедствия в связи с распространением COVID-19 был введен в стране 15 марта минувшего года на один месяц и с тех пор неоднократно продлевался. Он позволяет правительству вводить ограничительные меры, в том числе полный карантин и запрет на передвижение без специального разрешения.