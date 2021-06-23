Введенные ранее в Чукотском автономном округе ограничения решено продлить до 7 июля на фоне распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
– В Чукотском АО до 7 июля сохраняется масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование, запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, – сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что в настоящее время в регионе выявлено 790 случаев заболевания COVID-19. 743 человека излечились от инфекции, при этом коронавирус унес жизни восьми пациентов. Вакцину от заболевания получили свыше 11 тыс. человек, или 53% от плановых показателей.
Фото: pixabay.com
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Правительство Чукотки приняло решение продлить ограничения из-за COVID-19 до 7 июля
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