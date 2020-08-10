Поздравление с победой на выборах и двусторонняя повестка – Лукашенко провел телефонный разговор с Мирзиёевым

Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели сегодня телефонный разговор, сообщает пресс-служба Главы белорусского государства.

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Узбекский лидер тепло поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, передал самые добрые пожелания как от себя лично, так и от имени народа Узбекистана.

Пользуясь случаем, главы государств обсудили ряд актуальных вопросов в развитии двусторонних отношений. Отмечена важность прежде всего эффективно задействовать весь потенциал торгово-экономического сотрудничества. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев договорились, что в этих целях премьер-министры и ответственные вице-премьеры двух стран в ближайшее время должны во взаимодействии определить, как и по каким направлениям возможно активизировать сотрудничество, несмотря на связанные с пандемией вызовы.

Президенты во время разговора также подчеркнули исключительно дружественный и взаимовыгодный характер отношений Беларуси и Узбекистана по широкому спектру направлений, нацеленность на достижение новых позитивных результатов на этом пути.