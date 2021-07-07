Меняются правила въезда иностранцев на территорию Российской Федерации. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций.
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Это регулируется постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 июля 2021 № 17.
– Гражданам государств – членов Евразийского экономического союза и Таджикистана с 10 июля, а гражданам Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Туркменистана – с 1 сентября при пересечении государственной границы России нужно будет подтвердить наличие отрицательного результата ПРЦ-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за три дня до въезда, –пояснили в ведомстве.
В Минтрансе призывают учитывать эту информацию при планировании поездок в соседнее государство.
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Порядок въезда в Россию для граждан Беларуси меняется с 10 июля
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