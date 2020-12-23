Помогают, но не всегда: раскрыта истинная эффективность масок

Ученые провели тщательное исследование в отношении материалов, из которых изготавливаются защитные маски. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что ношение масок в некоторых случаях снижает распространение влажных капель, выделяемых человеком во время кашля, чихания и разговора. Однако более мелкие капли все же просачиваются через определенные виды тканей на расстояние до 1,5–2 метров, что в разы увеличивает риск заражения.Построив машину с генератором сжатого воздуха, имитирующую выделение капель, аналогичных выделяемым людьми во время кашля и чихания, ученые изучили, как сдерживает распространение капель маска, изготовленная из двух слоев ткани. Кроме того, для эксперимента были использованы хирургическая маска и респиратор № 95.В ходе исследования удалось установить, что на 100% предотвратить распыление капель генератором смог только респиратор № 95. Имитация чихания позволила проникнуть через обычную маску до 200 млн вирусных частиц в окружающую среду. В связи с этим ученые напоминают, что, несмотря на наличие защитной маски, нужно обязательно придерживаться социального дистанцирования, находясь от другого человека не менее чем за 1,5 метра.