Помогают, но не всегда: раскрыта истинная эффективность масок

Согласно данным специалистов из Американского института физики, ношение защитных масок не может быть основной мерой, применяющейся для защиты от коронавируса. Об этом стало известно из соответствующих материалов издания Physics of Fluids, пишет "Медицина и наука".
Ученые провели тщательное исследование в отношении материалов, из которых изготавливаются защитные маски. В ходе эксперимента специалисты выяснили, что ношение масок в некоторых случаях снижает распространение влажных капель, выделяемых человеком во время кашля, чихания и разговора. Однако более мелкие капли все же просачиваются через определенные виды тканей на расстояние до 1,5–2 метров, что в разы увеличивает риск заражения.
Построив машину с генератором сжатого воздуха, имитирующую выделение капель, аналогичных выделяемым людьми во время кашля и чихания, ученые изучили, как сдерживает распространение капель маска, изготовленная из двух слоев ткани. Кроме того, для эксперимента были использованы хирургическая маска и респиратор № 95.
В ходе исследования удалось установить, что на 100% предотвратить распыление капель генератором смог только респиратор № 95. Имитация чихания позволила проникнуть через обычную маску до 200 млн вирусных частиц в окружающую среду. В связи с этим ученые напоминают, что, несмотря на наличие защитной маски, нужно обязательно придерживаться социального дистанцирования, находясь от другого человека не менее чем за 1,5 метра.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ