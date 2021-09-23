Политолог – о том, как голод и продажа оружия в Афганистане могут дестабилизировать Центральную Азию

Массовый голод может вызвать в стране внутренние конфликты и спровоцировать увеличение потока беженцев из нее. Рассуждения сегодняшнего гостя «Будней» на эту тему читайте в материале по ссылке.

Первый вопрос, который затронул эксперт, – это грозящий Афганистану голод, который может вылиться в гуманитарную катастрофу.– сказал Юрий Шевцов.Другая проблема сегодняшнего Афганистана, которая грозит дестабилизацией обстановки в регионе, по словам политолога, связана с оружием.перечислил политолог.В связи с этим встает вопрос о судьбе последних. Что с ними делать?отметил Юрий Шевцов и тут же задался вопросом:Еще одним фактором возможного развития конфликта в регионе политолог назвал судьбу афганской наркомафии.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.