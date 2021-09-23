Политолог – о том, как голод и продажа оружия в Афганистане могут дестабилизировать Центральную Азию

Первый вопрос, который затронул эксперт, – это грозящий Афганистану голод, который может вылиться в гуманитарную катастрофу.
– Если брать официальную оценку ООН, сегодня примерно из 40 млн людей, проживающих в Афганистане, около 10 млн испытывают недостаток продовольствия. Грубо говоря, голодают. В ближайшие месяцы, если не оказать помощь, по оценкам ООН, еще примерно столько же людей начнет голодать. Это связано с тем, что посевная кампания в Афганистане прошла очень плохо, у них в стране был беспорядок. Сумму помощи, необходимой от международного сообщества, уже озвучили – теоретически сгладить угрозу голода возможно, но для этого надо целенаправленно работать уже сегодня. Это очень непросто сделать в Афганистане: страна сегментирована. Взятие власти «Талибаном» еще не значит, что движение сумеет эффективно ее удержать и, в частности, решить проблему голода, – сказал Юрий Шевцов.
Массовый голод может вызвать в стране внутренние конфликты и спровоцировать увеличение потока беженцев из нее. Рассуждения сегодняшнего гостя «Будней» на эту тему читайте в материале по ссылке.Другая проблема сегодняшнего Афганистана, которая грозит дестабилизацией обстановки в регионе, по словам политолога, связана с оружием.
– По официальным американским оценкам, [военные США] оставили техники и вооружения в Афганистане на 85 млрд долларов. Это грандиозная сумма. Оставили самые современные самолеты, вертолеты, дорогие системы вооружений… – перечислил политолог. – Часть этого вооружения может быть использована «Талибаном». Но, в принципе, талибы – это партизаны, они никогда не обладали подобной техникой. Чтобы она действовала, должна работать система, идти поставка запчастей из США (а они не дадут). Эти вооружения, которые получил «Талибан», надо делить на две части: те, что могут быть использованы слаборазвитой армией, и те, которые не могут.
В связи с этим встает вопрос о судьбе последних. Что с ними делать?
– Самое простое – продать как можно скорее, – отметил Юрий Шевцов и тут же задался вопросом: – Что получается? Если талибы продадут куда-нибудь подобный массив техники (например, Пакистану или Ирану), это сразу вызовет сильный дисбаланс в регионе. Вопрос о судьбе сложной, дорогостоящей и разрушительной военной техники стоит крайне остро. Это такой фактор потенциальной дестабилизации, что слов нет.
Еще одним фактором возможного развития конфликта в регионе политолог назвал судьбу афганской наркомафии.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.