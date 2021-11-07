Политолог о полномочиях ВНС: по сути, создается страховочный механизм на переходный период

Об этом заявил политический аналитик Александр Шпаковский в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».
- Мы не из потолка берем положение о Всебелорусском народном собрании и его закрепление в Конституции, потому что это и есть выполнение резолюций последнего ВНС, которое состоялось в феврале этого года. Тогда делегаты практически единогласно проголосовали за то, чтобы в резолюции закрепить необходимость придания собранию конституционного статуса. Сегодня уже известно, что этот орган представительной демократии будет обладать высшей властью в стране, при этом не станет органом оперативного управления. Цель его созыва - разработка программы социально-экономического развития государства сроком на 5 лет и ее последующего одобрения. ВНС получит право отстранять от власти Президента в случае совершения им акта государственной измены или иного тяжкого преступления, - пояснил эксперт.
Шпаковский также подчеркнул, что у народного форума будет свой постоянно действующий орган – президиум, который в случае чрезвычайной ситуации или острой необходимости будет иметь право созвать ВНС.
- По сути, создается страховочный механизм на переходный период, - сказал он.
По мнению политолога, ВНС будет представлять собой коллективный орган, где будут представлены наиболее яркие и самые лучшие представители белорусского народа в количестве около 1,5 тысячи человек.
- Это будет страховка от каких-либо необдуманных решений, которые может совершить новая власть в будущем. То есть в эпоху, которая будет после действующего Президента, - отметил эксперт.
Шпаковский добавил: члены конституционной комиссии планируют обращаться с тем, чтобы в будущем нынешний Глава государства продолжал принимать пусть и отдаленное участие в политической жизни.
- В разработках положений Конституции, где я принимал участие, предполагается, что первый Президент Беларуси получит статус пожизненного члена-делегата ВНС. Это достаточно важно, - рассказал специалист.
Эксперт подвел итог:
- Мы работаем над созданием принципиально нового органа для Беларуси, наделяем его стратегическими полномочиями в сфере государственного управления, размежуем с парламентом. ВНС - это страховка и стратегические вопросы.
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