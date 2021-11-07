Политолог о полномочиях ВНС: по сути, создается страховочный механизм на переходный период

пояснил эксперт.Шпаковский также подчеркнул, что у народного форума будет свой постоянно действующий орган – президиум, который в случае чрезвычайной ситуации или острой необходимости будет иметь право созвать ВНС., - сказал он.По мнению политолога, ВНС будет представлять собой коллективный орган, где будут представлены наиболее яркие и самые лучшие представители белорусского народа в количестве около 1,5 тысячи человек.- отметил эксперт.Шпаковский добавил: члены конституционной комиссии планируют обращаться с тем, чтобы в будущем нынешний Глава государства продолжал принимать пусть и отдаленное участие в политической жизни.- рассказал специалист.Эксперт подвел итог:Фото из архива