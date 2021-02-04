Политолог назвал предполагаемую дату Дня народного единства

По словам специалиста, ученые склоняются к дате 17 сентября. Причины выбора этого дня – исторические.пояснил политолог.Алексей Дзермант также подчеркнул: многие люди рассказывали, что, если бы не эта дата, их семьи могли бы не состояться, потому что у родителей не было бы возможности встретиться.Также эксперт отметил, что в пользу 17 сентября складываются и другие факторы. Например, отсутствие масштабных государственных праздников в период конца лета – начала осени и благоприятные погодные условия.В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.