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  2. Политолог назвал предполагаемую дату Дня народного единства

Политолог назвал предполагаемую дату Дня народного единства

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства. Среди них – установление в Беларуси нового государственного праздника. Когда точно будут отмечать День народного единства, пока неизвестно. Белорусы озвучивают свои варианты. О предложениях экспертного сообщества ученых в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал научный сотрудник Института философии Национальной академии наук, политолог Алексей Дзермант.


По словам специалиста, ученые склоняются к дате 17 сентября. Причины выбора этого дня – исторические.

– 17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной армии, в результате которого две части Беларуси – Западная и Восточная – были объединены в рамках одного государства – Белорусской Советской Социалистической Республики. Почти в неизменном виде границы с тех пор сохранились и в современной Республике Беларусь, – пояснил политолог.


Алексей Дзермант также подчеркнул: многие люди рассказывали, что, если бы не эта дата, их семьи могли бы не состояться, потому что у родителей не было бы возможности встретиться.

Также эксперт отметил, что в пользу 17 сентября складываются и другие факторы. Например, отсутствие масштабных государственных праздников в период конца лета – начала осени и благоприятные погодные условия.

В ток-шоу «Будни» предметом обсуждения становятся актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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