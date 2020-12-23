Полезные подарки вручили во время акции "Профсоюзы детям"

рассказала, что подобное оборудование очень важно для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые весь день проводят в учреждении образования. В Центре учится 32 школьника, также на занятия к специалистам, к примеру дефектологам, приходят около 100 человек. В основном в учреждении образования – дети с тяжелой инвалидностью. Это настоящий второй дом, где многие находятся с 8 до 18 часов.В предновогодние дни в обеспечении ребят необходимым реабилитационным оборудованием поучаствовали и другие спонсоры: закуплено еще одно ортопедическое кресло и инвалидная коляска.добавил, что в акции активно принимают участие и другие представители профсоюзного движения. По информации, от первички ОАО "Минскводстрой" вручили 130 новогодних подарков на сумму более 680 рублей малышам из Специального ясли-сада № 19 г. Минска для детей с нарушениями зрения. Представители РУП "Белгипроводхоз" оказали Социально-педагогическому центру Ленинского района г. Бобруйска материальную помощь, которая пойдет на укрепление материально-технической базы.Фото Марины СУПЕРФИН и Татьяны ПИВОВАРЧИК