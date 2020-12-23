В рамках акции "Профсоюзы детям" второй год подряд первичная профсоюзная организация СОАО "Коммунарка" оказывает спонсорскую помощь Центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района Минска. Для укрепления материально-технической базы в этом году профсоюз предприятия приобрел реабилитационное оборудование. Сегодня ортопедическое кресло стоимостью 1613 рублей вручили на новогоднем празднике.
Директор Центра Татьяна Пивоварчик рассказала, что подобное оборудование очень важно для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые весь день проводят в учреждении образования. В Центре учится 32 школьника, также на занятия к специалистам, к примеру дефектологам, приходят около 100 человек. В основном в учреждении образования – дети с тяжелой инвалидностью. Это настоящий второй дом, где многие находятся с 8 до 18 часов.
В предновогодние дни в обеспечении ребят необходимым реабилитационным оборудованием поучаствовали и другие спонсоры: закуплено еще одно ортопедическое кресло и инвалидная коляска.
Председатель Белорусского республиканского комитета профсоюзов агропромышленного комплекса Василий Хватик добавил, что в акции активно принимают участие и другие представители профсоюзного движения. По информации председателя Минского горкома профсоюзов АПК Татьяны Жданович, от первички ОАО "Минскводстрой" вручили 130 новогодних подарков на сумму более 680 рублей малышам из Специального ясли-сада № 19 г. Минска для детей с нарушениями зрения. Представители РУП "Белгипроводхоз" оказали Социально-педагогическому центру Ленинского района г. Бобруйска материальную помощь, которая пойдет на укрепление материально-технической базы.
Фото Марины СУПЕРФИН и Татьяны ПИВОВАРЧИК
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Полезные подарки вручили во время акции "Профсоюзы детям"
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