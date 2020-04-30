Почему нельзя пропустить трансляцию фильма-балета «Тиль Уленшпигель»

Евгений и Лариса Глебовы в зрительном зале

Сцена из балета «Тиль Уленшпигель»

Тиль Уленшпигель. Юрий Троян

, — говорит художественный руководитель Национального балета Эстонии, Командор ордена Британской империи Томас Эдур.К тому времени, когда начиналась эта история, — а на дворе был 1973 год, — Евгений Глебов был автором трех балетов, поставленных в Большом театре БССР. Его «Мечта», «Избранница», «Альпийская баллада» чуть ли не официально считались жемчужинами национального балетного репертуара. И тем не менее, чтобы написать свой четвертый балет, свежеиспеченный народный артист БССР должен был просить разрешения у лидера республики., — вспоминает вдова композитора Лариса Глебова.Не знаю, что побудило Глебова взяться за этот сюжет, но выбор оказался удачен. В считанные месяцы был написан балет в 3 действиях с прологом. 29 декабря 1974 года в Большом театре БССР состоялась его премьера в постановке Отара Дадишкилиани. В качестве сценографа был приглашен художник-постановщик Большого театра СССР Валерий Левенталь, дирижировала Татьяна Коломийцева.И началось победное шествие «Тиля» по стране и миру. 26 апреля 1975 года состоялась его премьера во Львове, 10 ноября 1976 года в Челябинске, 10 ноября 1977 года в Финляндии, в Хельсинки., — раскрывает тайну этой премьеры Лариса Глебова.Любопытнее всего, что постановочные команды везде были разные.А тем временем Валентин Елизарьев, с 1973 года работавший главным балетмейстером Большого театра БССР, взялся за собственную редакцию «Тиля». Не для Минска — для Ленинграда. Он написал собственное либретто, обрубив побочные сюжетные линии, сократив партитуру до двух актов и превратив повествование в притчу.Ленинградская премьера «Легенды о Тиле Уленшпигеле» в постановке 29-летнего Валентина Елизарьева состоялась в апреле 1977 года. Это было первое белорусское произведение на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. Дирижировал Виктор Федотов (отец знаменитого скрипача), главные роли исполнили прославленные солисты Ирина Колпакова и Вадим Гуляев. Но триумфа, несмотря на огромный успех у публики, не получилось., — говорит хореограф.По рассказам Ларисы Глебовой, спектакль могли не выпустить:Но Елизарьев блистательно повторил его в Минске с уникальным белорусским дирижером Владимиром Мошенским и своими артистами., — рассказывает танцевавший партию Тиля Владимир Иванов.Премьера «Тиля Уленшпигеля» осенью 1978 года прошла с оглушительным успехом (я помню, мне было семнадцать, и я была в зале!)Но, к сожалению, сценическая жизнь этого спектакля оказалась не такой долговечной. В 1990-е годы Большой театр Беларуси вынужденно перешел на гастрольные рельсы, и спектакль не шел более 10 лет. В июле 2004 года Валентин Елизарьев выпустил новую редакцию — «Легенду об Уленшпигеле», — которая также слишком быстро ушла из репертуара Большого.Вот почему столь драгоценна эта возможность (сегодня последний день!) посмотреть фильм-балет, записанный в 1983 году Белорусским телевидением. Это оригинальная версия с идеальным составом исполнителей. Дирижирует молодой Александр Анисимов.Трансляцию можно посмотреть в социальных сетях Большого театра Беларуси и в группе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ.Фотографии предоставлены Большим театром Беларуси