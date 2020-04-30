Почему нельзя пропустить трансляцию фильма-балета «Тиль Уленшпигель»

Потому что музыку написал крупнейший композитор Беларуси, народный артист СССР Евгений Глебов. Потому что ставил спектакль народный артист СССР Валентин Елизарьев в харизматичных декорациях Евгения Лысика, а в главных ролях великие и несравненные, истинно народные Юрий Троян, Людмила Бржозовская, Виктор Саркисьян.
— Елизарьев создает на сцене диалоги, монологи, — говорит художественный руководитель Национального балета Эстонии, Командор ордена Британской империи Томас Эдур. — Он что-то рассказывает зрителю, и это важно. Я думаю, в современной хореографии это часто пропадает. Все делают пластику, а смысл — почему это делается, что этим говорится, — этого нет. Мне кажется, в его спектаклях есть предложения, фразы, есть тома мыслей.
Евгений и Лариса Глебовы в зрительном зале
К тому времени, когда начиналась эта история, — а на дворе был 1973 год, — Евгений Глебов был автором трех балетов, поставленных в Большом театре БССР. Его «Мечта», «Избранница», «Альпийская баллада» чуть ли не официально считались жемчужинами национального балетного репертуара. И тем не менее, чтобы написать свой четвертый балет, свежеиспеченный народный артист БССР должен был просить разрешения у лидера республики.
— Он пришел к Машерову просить разрешение написать балет «Тиль Уленшпигель», — вспоминает вдова композитора Лариса Глебова. — Министерство культуры не разрешало: какое отношение Уленшпигель имеет к Беларуси? И Машеров задал тот же вопрос. Женя говорит: «В каждой стране есть свой Тиль, но не у каждой есть Шарль де Костер, который так об этом написал». Машеров улыбнулся: «Ладно, заключайте договор».
Не знаю, что побудило Глебова взяться за этот сюжет, но выбор оказался удачен. В считанные месяцы был написан балет в 3 действиях с прологом. 29 декабря 1974 года в Большом театре БССР состоялась его премьера в постановке Отара Дадишкилиани. В качестве сценографа был приглашен художник-постановщик Большого театра СССР Валерий Левенталь, дирижировала Татьяна Коломийцева.
Сцена из балета «Тиль Уленшпигель»
И началось победное шествие «Тиля» по стране и миру. 26 апреля 1975 года состоялась его премьера во Львове, 10 ноября 1976 года в Челябинске, 10 ноября 1977 года в Финляндии, в Хельсинки.
— Хореограф Отар Дадишкилиани поставил «Спартака» сначала здесь, а потом в Финляндии, — раскрывает тайну этой премьеры Лариса Глебова. —Театры стали общаться, и главный балетмейстер финского театра Эльза Сюльвестерссони попала в Минске на премьеру «Тиля Уленшпигеля» в постановке Дадишкилиани. И она захотела его поставить у себя.
Любопытнее всего, что постановочные команды везде были разные.
А тем временем Валентин Елизарьев, с 1973 года работавший главным балетмейстером Большого театра БССР, взялся за собственную редакцию «Тиля». Не для Минска — для Ленинграда. Он написал собственное либретто, обрубив побочные сюжетные линии, сократив партитуру до двух актов и превратив повествование в притчу.
Ленинградская премьера «Легенды о Тиле Уленшпигеле» в постановке 29-летнего Валентина Елизарьева состоялась в апреле 1977 года. Это было первое белорусское произведение на сцене Кировского (ныне Мариинского) театра. Дирижировал Виктор Федотов (отец знаменитого скрипача), главные роли исполнили прославленные солисты Ирина Колпакова и Вадим Гуляев. Но триумфа, несмотря на огромный успех у публики, не получилось.
— Спектакль в Питере вызвал большие споры, — говорит хореограф. — Они привыкли танцевать мазурки, полонезы, экосезы… И вообще, труппа Мариинского театра воспитана больше на классическом наследии, чем на новых современных спектаклях.
По рассказам Ларисы Глебовой, спектакль могли не выпустить:
— Была сдача спектакля, и было обсуждение. Выступавшие назвали постановщиков балета «белорусским десантом». Всерьез ничего дурного о спектакле сказать не мог никто, потому что спектакль на самом деле был хорош, и не видеть этого мог лишь тот, кто был заведомо ангажирован. В обсуждении принял участие Юрий Хаттуевич Темирканов, главный дирижер Кировского, и он был единственным, кто по-настоящему сильно и властно поддержал спектакль и его постановщиков. Он сказал: если «Уленшпигель» не будет выпущен, это отбросит театр в болото архаики. Глебов, никак не ожидавший обсуждения такого уровня, воскликнул: «Ленинградцы, я понимаю, вы живете в колыбели революции. Но нельзя же всю жизнь провести в колыбели!» Спектакль прошел несколько раз и под каким-то нелепым предлогом был снят.
Тиль Уленшпигель. Юрий Троян
Но Елизарьев блистательно повторил его в Минске с уникальным белорусским дирижером Владимиром Мошенским и своими артистами.
— Помню, как трудно артисты принимали его хореографию вначале, — рассказывает танцевавший партию Тиля Владимир Иванов. — Пластика, эти поддержки на полу не получались и потому не нравились. Но Елизарьев был как ледокол — всех тянул. Нам было тяжело, но он вытягивал из нас то, о чем мы сами думали «не сможем». На освоение этой новой техники ушло почти два года. Она была сложна, Елизарьев требовал исполнительской правды, точности, только так спектакль мог состояться. Но когда мы освоили его хореографию, настолько стало удобно, привольно внутри роли! Следующие спектакли — «Сотворение мира», «Тиль Уленшпигель», «Спартак» — делали уже быстро, за месяц.
Премьера «Тиля Уленшпигеля» осенью 1978 года прошла с оглушительным успехом (я помню, мне было семнадцать, и я была в зале!)
Но, к сожалению, сценическая жизнь этого спектакля оказалась не такой долговечной. В 1990-е годы Большой театр Беларуси вынужденно перешел на гастрольные рельсы, и спектакль не шел более 10 лет. В июле 2004 года Валентин Елизарьев выпустил новую редакцию — «Легенду об Уленшпигеле», — которая также слишком быстро ушла из репертуара Большого.
Вот почему столь драгоценна эта возможность (сегодня последний день!) посмотреть фильм-балет, записанный в 1983 году Белорусским телевидением. Это оригинальная версия с идеальным составом исполнителей. Дирижирует молодой Александр Анисимов.
Трансляцию можно посмотреть в социальных сетях Большого театра Беларуси и в группе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ.
Фотографии предоставлены Большим театром Беларуси
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Почему нельзя пропустить трансляцию фильма-балета «Тиль Уленшпигель»
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